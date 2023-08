Vychovat fotbalové šikuly pro A mužstvo a zároveň hrát na třetiligové scéně důstojnou roli, to jsou prioritní cíle pro Teplice B, tedy obvyklé ambice pro juniorku klubu z nejvyšší soutěže. Na první start si však teplická rezerva musela počkat oproti předpokladům a konkurentům v ČFL o týden déle, neboť byl zahajovací duel na půdě Chlumce nad Cidlinou kvůli nezpůsobilé hrací ploše odložen.

Teplická rezerva ukončila uplynulou sezonu na Stínadlech, v Chlumci nehrála a chystá se na nedělní zápas s Brozany. | Foto: Deník/František Bílek

„Prodloužený čas na přípravu, respektive odložení podzimního startu, nám žádné komplikace nezpůsobilo. Informace, že se premiéra odkládá, jsme měli den předem, měli jsme dostatečný časový prostor program týmu přizpůsobit,“ řekl s nadhledem Ladislav Jamrich, trenér Teplic B.

Jeho svěřenci měli místo výjezdu na východ Čech tréninkovou jednotku. „Bylo to postavené tak, aby kluci absolvovali kondičně i kilometrově podobný objem, jaký by měli v zápase takovém. Je dobře, že jsme zbytečně nemuseli nikam cestovat připravovali jsme se v domácích, teplických podmínkách. Náhradní termín řeší STK, utkání by mělo být odehráno do dvou týdnů.“

Mladí skláři se tak chystají na nedělní domácí zápas, kdy přivítají na hřišti Dubí – Pozorka od 11.00 zkušený tým Brozan. „To bude velké a vyhecované derby. V dresu soupeře bude spousta exteplických fotbalistů, pro které bude zápas prestižní a budou se chtít vytáhnout, budou mít extra motivaci. My můžeme získat velké zkušenosti,“ uvedl Jamrich s tím, že očekává náročné střetnutí.