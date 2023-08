Domácí premiéra v třetí nejvyšší soutěži dopadla na výbornou. Českolipští fotbalisté nastoupili na vlastním hřišti netradičně v pátek. Skoro sedm stovek fanoušků se radovali z hubené výhry 1:0. Arsenal tak zapsal první body v sezoně.

Česká fotbalová liga: Česká Lípa (modrá) - Teplice B 1:0 (0:0). | Foto: Jaroslav Marek

„První domácí zápas v třetí lize, skvělí diváci. My jsme zápas odmakali a skvěle odbojovali. Soupeř to byl těžký a hlavně byl mladý, běhavý. My jsme se na to připravovali celý týden. Hráli jsme, to co jsme chtěli a v závěru jsme byli odměněni gólovou standardku, díky které jsme vyhráli," pochvaloval si Pavel Hradiský, kouč České Lípy.

Do první šance se domácí dostali hned v první minutě, kdy Baláž poslal ze strany centr do vápna, kde našel Kazdu, tomu jeho hlavičku chytil gólman Němeček. V 11. minutě mohl skóre otevřít Šimon, jenže mířil hlavou vedle. Pak se do šance dostali hosté trestným kopem Procházky, českolipský gólman Král střelu k tyči vyrazil. Dokonce první půle se hrál bojovný a rychlý fotbal, ale velké šance k vidění nebyly.

Ve druhé půli se hra nezměnila. Lípa se dostala do dvou šancí, jenže Kazda a Filip se netrefili. Rozhodnutí přišlo v 83.minutě. Po rohu Pajkrta se hlavou trefil Filip, když se míč od tyče odrazil za brankovou čáru. Zbytek utkání si již Lípa pohlídala, Teplice navíc po vyloučení Korselta z 88. minuty dohrávaly v deseti.

„Věděli jsme, že domácí po dvou porážkách udělají vše, aby zvítězili. Věřili jsme, že jsou pod tlakem a my to chtěli využít ve svůj prospěch. Bohužel jsme hráli jen po šestnáctku. Domácí v tom byli o něco lepší a proto byli odměněni gólem," smutně pravil Ladislav Jamrich, kouč FK Teplice B.

V dalším kole zajíždí Česká Lípa do Velvar, kde bude hrát v sobotu 26. srpna od 17 hodin. Teplice B se v ten samý den představí už v 10.30 v Kolíně.

Arsenal Česká Lípa - FK Teplice B 1:0 (0:0)

Branka: 83. Filip. R: Šmat. ŽK: 3:3. ČK: Korselt (T), 675 diváků.

Česká Lípa: Král – Baláž, Hajdo, Beránek – Brejcha, Vít – Šimon, Kazda (77. Pajkrt), Bulejko (56. Ješeta) - Havel (72. Kříž)

Teplice B: Němeček – Procházka, Bednár, Kříž (62. Gornický, Trnovec, Bzura (53. Korselt), Sarr, Hadinec, Vachoušek, Jamrich (62. Emmer), Lukáš

MIROSLAV DALÍK