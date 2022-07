Porážka, ale... Kluky musím chválit, řekl trenér nově se tvořící rezervy Teplic

Teplická třetiligová rezerva má za sebou první přípravu, do Vroutku u Podbořan si na skvěle připravené hřiště pozvala Plzeň B. Tedy soka, který v minulé sezoně usiloval o postup do druhé ligy, podlehla mu po solidním výkonu 1:2. „Viktorka prokázala sílu, byl to na úvod kvalitní soupeř," přiznal trenér teplické rezervy Ladislav Jamrich s tím, že po přesunu několika hráčů do prvoligového kádru skládá nový tým.

Nově se tvořící B-tým Sklářů odehrál po devíti dnech od zahájení letní přípravy a po 7 náročných tréninkových jednotkách úvodní přípravné utkání nové sezóny 2022/23. Soupeřem mu byla rezerva mistrovské Viktorie Plzeň. Teplická rezerva podlehla 1:2. Foto: | Foto: Deník/VLP Externista

„My jsme postavili čtyři testované hráče z Roudnice nad Labem, čtyrři dorostence a jednoho zahraničního hráče, proto jsme ze zápasu měli trošku obavy,“ řekl kouč. Otestoval si reprezentanta Bosny a Hercegoviny do 21 let Amara Tahrice a na pozici šestky ho nezklamal. „Je to ročník 2002, balkánský typ, silný na míči. Nechci dělat unáhlené závěry, vezmeme ho sebou ještě na soustředění do Roudnice nad Labem a uvidíme. Na vyladění formy máme tři týdny.“ Jamrich byl rád, že jeho nově se rodící tým zápas zvládl. „Prvních 60. minut jsme byli lepší, dostali jsme se do vedení, pak nám sudí pro ofsajd neuznal gól a poslední půlhodinu převzala Plzeň otěže a otočila skóre. Musím kluky pochválit, máme za sebou deset dní těžké přípravy a přesto to i v kombinované sestavě zvládli.“ „Přiznám se, že jsem nečekal jakým způsobem se náš nově tvořící tým po předchozí náročné fyzické přípravě semkne a že předvede takto kvalitní výkon v prvním společném utkání. Je vidět, že máme na čem stavět a před námi je ještě dostatek času na to odstranit nedostatky a vstoupit do nového ročníku ČFL s konkurence schopným týmem, který nebude v této náročné soutěži hrát druhé housle a bude schopen sehrát vyrovnanou partii s kterýmkoliv soupeřem," dodal Jamrich.

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu