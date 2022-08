„Ve druhé minutě nastavení poslal dlouhý aut před domácí branku Hora, domácí stoper ho hlavou odvrátil jen do prostoru mezi hranicí pokutového kopu a šestnáctky Velvar, kde ho skvěle postavený a nikým neatakovaný Ljevakovič poslal nechytatelně k levé tyči,“ popsal klíčový moment duelu 2. kola kouč.

Jeho tým musel během krátké letní pauzy ustát plejádu změn. Někteří hráči se posunuli k Jiřímu Jarošíkovi do prvoligového A mužstva, například špílmachr Marek Vobecký, kolem kterého se o dorostence omlazený tým měl postavit, nečekaně přestoupil do Ústí nad Labem. Nejen proto bylo otázka, jak skláři úvod sezony zvládnou.

„Už proti Brozanům jsem cítil naši sílu, ale bohužel nám chybělo i trochu toho sportovního štěstíčka a o to více jsme chtěli ve Velvarech bodovat. ČFL je náročná soutěž a vím, že dobrý start do soutěže je hrozně moc důležitý zejména pro psychiku týmu,“ řekl trenér, jenž nově se tvořící tým chválil za pracovitost už během letní přípravy, kterou zpestřilo několik herních prověrek či kemp v Roudnici nad Labem.

Výhry 1:0 si cenil. „Předpokládal jsme, že nás na hřišti Velvar nečeká vůbec nic jednoduchého a to se také nakonec potvrdilo. Domácí prokázali svou obrovskou kvalitu a musím tak svým hráčům poděkovat za to, jak náročné utkání dokázali zvládnout. Už během prvního poločasu jsme mohli vést vyšším rozdílem. Domácí nás po hodině hry zmáčkli, ale dostávali se nákopy jen před naši šestnáctku,“ vracel se k víkendové bitvě Jamrich, dobře si vědom, že případná druhá porážka v řadě by byla dost nepříjemná.

Zápas číslo tři sehraje teplická rezerva v neděli od 11 v Dubí proti boleslavskému B mužstvu. „To bude taková třetiligová klasika, souboj rezerv. Do sestav se dostanou hráči, kteří se nevešli do prvoligové nominace. Obvykle to bývá otevřený fotbal s řadou šancí, diváky by utkání mohlo bavit. V každém případě se musíme dobře připravit a pokusit se opět bodovat,“ dodal Jamrich.