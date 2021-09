Za vítěze nastoupili třeba do ligy naskakující mladíci brankář Němeček či Vachoušek, nebo bývalé opory Ljevakovič a Rezek.

Tepličtí fotbalisté se třetí výhrou dostali v třetiligové tabulce do jejího poklidného středu, naopak po devátém podzimní kole Boleslavští nadále zůstávají bez domácí výhry v této podzimní sezóně…

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.