Teplická juniorka se na třetiligové scéně nedočkala výhry ani na devátý pokus. "To čekání je opravdu dlouhé," připustil Ladislav Jamrich, trenér Teplic B, které v sobotním utkání 9. kola ČFL podlehly v Dubí pardubické prvoligové rezervě 1:3.

Teplický trenér Ladislav Jamrich. Foto: fkteplice.cz | Foto: Deník/VLP Externista

"Kluci makají, v přípravě jsou poctiví, ale věci z tréninku pak nedokáží v zápasech prodat. Poslední půlhodinu jsme přitom proti Pardubicím B dominovaly, ale nedali jsme ani penaltu a zase jsme prohráli. Potřebujeme vyhrát, zvládnou zápas na nulu vzadu a urvat vítězství, i kdyby to herně nebylo ideální…"

Teplický tým srazily dvě branky, které orámovaly poločasovou přestávku. Ve 44. minutě dostal do vedení hosty Machů.

"Oba tymy se snažily hrát s vysokým presinkem, na kombinaci bylo málo prostoru. V zápase to bylo o osobních soubojích, v kterých byly agresivnější v prvním poločase Pardubice. V jeho závěru se po naší nedůslednosti na naší zadní tyči dostaly poměrně snadno do vedení. O přestávce jsme si řekli, že musíme být především v poslední třetině hřiště aktivnější, odvážnější, ale po dvou minutách jsme inkasovali druhý gól," litoval kouč poražených trefy Brychnáče na 0:2.

Jamrich se pak rozhodl změnit rozestavení na 3 - 5 - 2. "Hráli jsme to s dvěma kluky na hrotu a po standardce a trefě Ibrahima Sarra dali v 66. minutě kontaktní gól. Po třech minutách nám ale hosté po penaltě Brdičky zase odskočili, my naopak pokutový kop neproměnili a závěrečný tlak nevyužili. Přitom se hrálo jen na pardubické polovině hřiště. Nedá se nic dělat, musíme se přichystat na Živanice, které jsou v tabulce v podobné situaci jako my," dodal kouč teplické rezervy.