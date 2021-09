Rezek, který společně s Ljevakovićem patří k oporám teplické juniorky, nejprve ve 23. minutě na hřišti v Dubí - Pozorce skóre otevřel, krátce po zahájení druhé půle pak znovu strhl vedení na stranu Teplic. Na tři body to nestačilo, duel skončil plichtou. I tak měl ale Jamrich po utkání dobrý pocit.

Nejprve ale vysvětlil, co se stalo před týdnem v Uhřínivsi, kde Tepličtí padli 2:4 se zálohou pražských „klokanů”. Rezka stáhl po hodině hry, kdy jeho tým vedl 2:1. Poté mu dal domácí kanonýr Koubek tři branky…

FK Teplice B - FK Jablonec B 2:2 (1:1). Branky: 23. a 46. Rezek - 45. + 1 Nykrín, 60. Diviš.

Rozhodčí: Starý - Dohnal, Hamouz. ŽK: 2:0. Diváci: 150.

„Musím přiznat vlastní pochybení. Rézu jsem měl rozhodně podržet na place; dát mu na starost střed hřiště, kde by jeho přítomnost a zkušenosti našim statečně bojujícím mladíkům ve snaze o vyrovnání rozhodně pomohla. Vsadil jsem v závěru intuitivně na dravost ´mladých pušek´. Chybělo jim ale usměrnění od ostříleného borce. Ljeva šel totiž kvůli zdravotním potížím také dolů,” vylíčil muž, který si před lety zahrál ligu za Baník Most.

„Honza Rezek byl u obou našich branek a vlastně i všech našich nebezpečných situací před brankou domácího Valeše,” dodává trenér Teplic B. Proti Jablonci byl Rezek znovu v základu. A znovu patříl k nejlepším na hřišti.

„ Opět se potvrdilo, jak je důležité míti Filipa, pardon, myslel jsem samozřejmě Rézu a Ljevu,” vtipkoval „Jáma”. Čím v sobotu vynikali? „Především svým výkonem. A také vhodně cílenými radami. Přímo během hry tak strhávali naše mladíky k opravdu kvalitnímu výkonu.”

Jamricha i přes pěkný výkon svých svěřenců mrzelo, že v kabině nemohli „skláři” oslavovat tři body. „Bod samozřejmě bereme, ale vzhledem k vývoji utkání jsme mohli získat i body tři. Za poslední tři ligová kola jsme uhráli dva body. Vždy jsme byli v podstatných statistických datech lepším a produktivnějším týmem, ale ve fotbale rozhoduje jen a pouze větší počet vstřelených branek. Mrzí mě, že nemáme alespoň o tři body více, ale věřím, že když kluci nesleví z náročnosti a vlastní každodenní pracovitosti, budou v dalších utkáních spravedlivě odměněni i bodově.”

Jak viděl utkání kouč Jablonce B Tomáš Čížek?

„Inkasovali jsme zcela zbytečně po chybě, když jsme dávali malou domů, nedošla ke gólmanovi a oni nám jí přečetli. Kluci to ale nezabalili a zvedli hlavu. Zaslouženě jsme srovnali těsně před poločasem. Pak se hezky trefil Rezek, s tím se toho moc dělat nedalo. Ale i za nepříznivého stavu jsme ukázali svoji sílu. Zápas to byl vyrovnaný a asi mu i remíza sedí. Jsem spokojený s tím, jak jsme ten zápas odehráli, od Teplic i od nás to mělo kvalitu a tempo."