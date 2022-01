„Cíle pro jaro se nemění, je to pořád stejné - chceme zkvalitnit herní výkon mužstva, pracovat na jednotlivých hráčích, odstraňovat nedostatky a zdokonalovat přednosti. Připravit co nejvíce borců pro náš A tým, kteří budou mít ve své mysli doslova vtisknutou klubovou identitu a kteří budou hrdí na naše klubové barvy,” říká Jamrich v obsáhlém rozhovoru.

Nejdřív začněme hodnocením podzimu. Jaký byl?

Musím říct, že soutěž nám jednoznačně ukázala, že každý zápas v této soutěži je velmi těžký. Uspět lze jedině tehdy, pokud bude přístup našeho mladého mužstva stoprocentní po celých 90 minut. V ČFL nenajdete slabého soupeře. Ligové rezervní týmy mají jednu nebo dvě osobnosti v týmu, které ovlivňuji mladé nadějné hráče s potenciálem pro A tým. Všechny zápasy proti těmto týmům mají velkou intenzitu a jsou kondičně náročné. Ostatní týmy mají ve svém kádru dva až tři starší hráče nad 30 let, jádro týmu tvoří „vyhranná“ střední generace hráčů, která už má za sebou několik desítek zápasů v ČFL. A samozřejmě nesmím opomenout také talentované mladíky. Tyto týmy jsou velmi dobře takticky připravené a každý zápas proti nim je pro naše mladé nezkušené hráče opravdu obrovská škola a příležitost pro nabírání zkušeností v dospělém fotbale. Věřím, že v budoucnu naši mladí hráči zúročí své zkušenosti z ČFL i ve vyšší soutěži, nebo v lepším případě v našem A týmu v nejvyšší soutěži.

Jak bude vypadat příprava béčka?

Přípravu na jarní část ČFL, která startuje o prvním březnovém víkendu, začala rezerva Teplic v úterý odpoledne. Na umělé trávě Stínadel byli k vidění i hráči áčka David Černý, Denis Laňka a Karel Hasil, kteří si hledají nové angažmá. Jamrichovi sekundoval v roli hrající asistenta Admir Ljevaković, s nímž se počítá i pro jaro. S mužstvem trénuje forvard Jindřich Novotný z pražského Meteoru, Jamrich ho hodlá otestovat a dát mu šanci. S Novotným je na testech v Teplicích i krajní obránce z Chomutova Radek Kibal. Poprvé na Stínadlech trénoval mladý ukrajinský střední záložník Yehor Tsykalo. Jako jediný z béčka odchází Vojtěch Čítek, své štěstí zkusí v druholigovém Ústí nad Labem, jehož je odchovancem. Tepličtí mají v plánu sedm přípravných zápasů, hrát budou například s Varnsdorfem, Domažlicemi či Karlovými Vary. V době jarních prázdnin absolvují soustředění v Roudnici nad Labem.

Teplické béčko to mělo na podzim těžké i proto, že do soutěže vstupovalo s hodně mladým kádrem, vlastně jste to už nakousl…

Je to tak. V průběhu letního přípravného období jsme dávali dohromady nový tým. Nejdříve ale přišlo rozhodnutí o ukončení spolupráce s několika hráči, kteří již měli za sebou zkušenosti s ČFL, ale během dvou let nepřesvědčili sportovní vedení klubu o svém dostatečném potenciálu pro další působení v klubu. Jednalo se o Šimečka, Švejdu, Šupa, Baftijara a Černého. Jde o zcela přirozený proces rezervního týmu mužů, kdy po dvouleté periodě nastupuje mladší generace hráčů právě odrostlá z dorosteneckého věku, která má další dva roky na to, aby svými výkony a svým přístupem nasměrovala svoji budoucnost, a to nejlépe rovnou směrem k A týmu. První zkušenosti s dospělým fotbalem tak získávali Hural, Sinu,Procházka,Kočka, Matyáš Vachoušek,Hadinec, Lukáš a Kovalčík.

Jakým fotbal učíte kluky hrát? Jak by to podle vás mělo na hřišti vypadat?

Vychází z klubové koncepce. Chceme se prezentovat celoplošným presinkem, kombinací postupného základní útoků s rychlým přechodem do útočné fáze a aktivní hrou za jakéhokoliv stavu. Chceme být sebevědomí, s jasně definovanou a viditelnou tváří týmu. Fotbal je o vítězství, chceme, každý zápas vyhrát. Na prvním místě preferujeme způsob hry, jakým se chceme dostat k vítězství. Pokud bychom jen bránili, čekali na chybu soupeře a vyhrávali náhodným brejkem, tak by nás to netěšilo. Naším smyslem není jen vytvářet kvalitní tým, ale zejména kvalitní individuality schopné se prosadit během dvou let ve vrcholovém fotbale. Všichni chceme vychovat hráče s potenciálem pro vrcholový fotbal a to hlavně pro náš klub. To je celý smysl naší práce.

To vlastně souvisí s první otázkou, kdy jsme se bavili o cílech béčka. Zkuste, prosím, popsat ještě detailněji záměry týmu na hřišti při zápasech.

Vycházíme ze základního předpokladu, že všichni hráči brání a všichni hráči útočí. Chceme hrát aktivně ve všech směrech, útočně, rychle a přesně. Snažíme se o rozehrávku od obránců s vysokým postavením krajních obránců a zapojením středových hráčů do kombinace tak, aby si našli prostor mezi jednotlivými řadami a vytvářili si přečíslení. Při ztrátě míče chceme okamžitě ve sprintu napadat soupeře, míč co nejrychleji získat zpět, po jeho zisku hrát konstruktivně a po několika málo dotecích se dostat do brankové příležitosti.

Jakému dáváte přednost rozestavení?

Od začátku mistrovské sezony jsme praktikovali rozestavení 4-1-4-1, v útočné fázi 4-3-3. V některých utkáních, ve kterých jsme chtěli hrát ofenzivněji, jsme přešli na rozestavení 3-5-2.

I vy se stále učíte. Pozice kouče béčka FK Teplice je specifická v tom, že někteří hráči trénují s áčkem, dále se také stává, že vám na zápasy „přistanou” hráči áčka, kteří v lize nejsou vytížení nebo jsou po zranění. Jak se tímto vypořádáváte?

Máte pravdu, že i pro mě byl tento půlrok první zkušeností koučování týmu dospělých. Rozhodně nebyl jednoduchý. V průběhu týdne trénovalo 12 hráčů a podle toho jsem musel přizpůsobovat tréninkový proces, který mi tak díky menšímu počtu trénujících hráčů nabídl prostor pro individualizaci - specifické tréninky dle hráčských postů. Den před zápasem jsme byli v některých utkáních doplněni o šest hráčů z A týmu; nemohli jsme se tak soustředit na souhru, naopak jsme museli jsme spoléhat na herní inteligenci jednotlivých hráčů a případnou souhru až v zápase samotném. Na druhou stranu samozřejmě chápu, že je to úděl rezervních týmů a myslím, že jsme se s tím naučili během sezóny pracovat. Někteří hráči si řekli svými výkony v béčku o lepší pozice v áčku. Například Ladislav Kodad, Alois Hyčka a Honza Shejbal. Těší mě, že v lize pravidelně nastupují a patří k oporám týmu.

Patrik Žitný je zpět. „Už aby to začalo!" nemůže se dočkat restartu

Sám jste zmínil, že jste do léta trénoval jen mládež. Jaký je rozdíl mezi ní a dospělým fotbalem?

Jedná se hlavně o zakódování daleko větší zodpovědnosti za výsledek do mysli hráčů a také o rozvoj komplexní taktické připravenosti hráčů s uměním převést udělené taktické pokyny dle specifik jednotlivých soupeřů přímo do utkání samotného.

Už jste pochválil hráče z áčka. Jaká byla spolupráce s trenéry ligového mužstva?

Kluci z áčka svojí kvalitou a nasazením byli na hřišti rozhodně znát a byli pro nás přínosem. Spolupráce a komunikace s realizačním týmem A mužstva fungovala velice dobře, a to jak s předchozím trenérem Radimem Kučerou, tak s aktuálním hlavním koučem Jirkou Jarošíkem. Oba měli zájem o mladé hráče a zajímali se o přípravu a výkony béčka.

Šéftrenérem mládeže je od léta Zdenko Frťala, pod sebou má i béčko. Několikrát jsem byl přímo svědkem toho, jak přišel do kabiny, jak hráče povzbuzoval, chválil. Určitě i o něm by měla být zmínka.

Ano! Musím mu poděkovat za spolupráci, velmi dobře na mě působil v těžkých chvílích, hlavně v samotném začátku soutěže, kdy pro nás nebyl úplně povedený. Cítil jsem od něj důvěru. Dokázal mě vždy zklidnit hlavně svou přítomnosti na našich domácích utkání, kdy pokaždé dokázal věci správně pojmenovat a každou předanou informací mě obohatil a navedl správným směrem.

Pojďme teď k hodnocení jednotlivců. V kádru bylo pár hráčů, kteří už mají zkušenosti s ČFL. Byli právě oni těmi důležitými hráči pro výkonnost týmu?

Jedná se o Vojtu Čítka, Jakuba Horu a Lukáše Lišku. Musím vyzdvihnout zejména výkony stopera Vojty Čítka a ofenzivně laděného obránce Jakuba Hory, kteří měli stabilní výkonnost a patřili ke stěžejním hráčům B-týmu, když v obranné, ale i v útočné fázi oba vykazovali určitou kvalitu.

FOTO: Teplice zahájily přípravu s Tijanim, čekají na posily z české top trojky

Kdo byl dalším rozdílovým hráčem?

Marek Vobecký! Je to hráč ročníku 1999. Byl naším nejproduktivnějším hráčem s bilancí 6 branek a 4 asistence. Jeho branky měly pro tým bodový efekt. Je to kluk, který velmi dobře působí na mladší hráče. Jedná se o prototyp hráče, který jednoznačně dokazuje, že charakter a píle je víc než talent. V závěru soutěže také po zásluze naskakoval do tréninkového procesu A týmu a byl dobře vnímaný jeho hlavním trenérem Jirkou Jarošíkem. I další mladíci prokazovali v soutěži určitou výkonnost a věřím, že pokud si udrží svůj vysoký standard a budou se jim vyhýbat zranění, tak třeba právě Marek Vobecký nebo Jakub Hora a třeba i Vicu Bulmaga a Dominik Procházka rozhodně mají potenciál si nejvyšší soutěž zahrát.

V béčku ale nemáte jen mladíky. Za povšimnutí stojí dva fotbaloví nestoři Admir Ljevaković a Jan Rezek, kteří koneckonců pomohli na podzim i áčku.

Pro náš mladý tým byli obrovským přínosem! Pro tým bylo důležité jejich mentální nastavení a to, že jsou osobnostmi se vším všudy; nešli jediný zápas jen tak odkopat. Vždy byli připravení odevzdat maximum pro tým a chtěli vyhrát každý zápas. Svým enormním nasazením, herní kvalitou a přístupem opravdových profesionálu šli jednoznačně příkladem všem mladším hráčům. Oba ukázali velký charakter a samozřejmě i kvalitu. Měl jsem radost, že se oba borci měli možnost vrátit do ligového kolotoče a věřím, že i v jarní části ČFL nám opět pomohou vybojovat důležité body pro teplické barvy, protože naše mladé hráče jednoznačně pozitivně ovlivňují a strhávají svými výkony a přístupem ke hře.

Určitě se tedy dá říct, že v béčku je řada hráčů, kteří mají potenciál.

Tento tým má fotbalovou kvalitu a určitě i potenciál na úspěšné působení v ČFL, ale zároveň musíme hráčům stále nastavovat mantinely a dělat z nich hladové hráče milující fotbal. Kluci mají v klubu FK Teplice zajištěn odpovídající servis, ale my je musíme naučit, že to není automatický servis a zároveň od nich očekáváme maximální přístup k tréninku, utkání a i k životu – škola a rodina. Věřím, že když fotbalu věnují opravdu vše, co v nich je a vloží své přednosti a schopnosti ve prospěch celého týmu, tak mohou být v teplickém dresu úspěšní.

Budete na jaře lepší?

V jarní části soutěže chceme pokračovat v tom, čemu bezmezně věříme a co jsme začali už na podzim. I nadále se chceme prezentovat kombinačním fotbalem, fotbalovostí, dravostí a vysokým presinkem. Naší prioritou je také postupné odbourávání individuálních chyb hráčů, jejich větší zodpovědnost a postupné získávání dalších potřebných zkušeností. To jsou věci, se kterými tomu půjdeme naproti. Když k tomu přidáme velmi dobrou kondiční připravenost hráčů, podloženou kvalitním tréninkovým procesem a konkurencí hráčů, výsledek by se měl dostavit. A on se také dostaví, o tom jsme v klubu přesvědčeni.

Na závěr bych chtěl vyzdvihnout ještě jednu věc, které jsem si při návštěvách zápasů béčka všimnul - tým táhne za jeden provaz, žije. Vnímáte to podobně?

Tahle věc je pro budoucnost hodně důležitá. Jedná se o charakter hráčů a charakter týmu. V této oblasti vidím obrovský pokrok kupředu. Kluci pochopili naši filozofii vycházející z klubové koncepce. Skutečně jako jeden muž táhnou za jeden provaz. Pravda, objeví se občas jedinci, kteří si rádi uleví, ale už i oni ví, že pokud svůj postoj k sobě a hlavně ke klukům v týmu nezmění, nebudou to mít se mnou v žádném případě jednoduché a mohou také v horším případě přijít o svou pozici v týmu. Charakter a morální vlastnosti jsou ve vrcholovém sportu více než talent a vrozené dispozice a já si za tímto tvrzením jako trenér jednoznačně stojím. Hráči nás nemusí milovat, stačí, když budou milovat fotbal a do každého tréninku a zápasu půjdou s tím, že chtějí vyhrát a vydají ze sebe maximum.