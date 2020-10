A právě „klokani“ si na hřišti v Uříněvsi spravili náladu, když poprvé v sezoně bodovali. Není divu, že trenér „žlutomodrých“ Jaroslav Kolínek byl z porážky vytočený. Naštvala ho nejen ztráta bodů, ale i to, jak jeho svěřenci k duelu přistoupili.

„Kdy jindy jsme si měli věřit ve výhru za tři body, než na Bohemce, která za předchozích šest kol nezískala ani bod,“ začíná svůj rozbor zpackaného duelu.

Tepličtí měli v kádru několik posila z ligového áčka, do hry nastoupili Ljevaković, Radosta nebo Knapík. „Díky kvalitě jsme měli převahu, drželi jsme míč. Nevytvářeli jsme si ale šance. I v dalším průběhu bylo držení míče na naší straně, příležitosti ke skórování ale měli domácí. .A dali i jeden gól. Celkově byl pro mě první poločas spíše přihrávkovým cvičením, kdy se hráči pohybují převážně v nesprávných prostorech a kombinují pod tlakem soupeře téměř bez zakončení a vážnějšího ohrožení branky soupeře,“ pokračuje Kolínek.

Co ho ale nejvíce nadzvedlo, to bylo obutí většiny jeho hráčů. „Na těžkém terénu nastoupili v lisovkách. O poločase jsem měl chuť jim vzít ty jejich kopačky a vyházet je z okna ! Zapomněli snad, že mistrovské utkání ČFL není nějakým srandamačem na plácku za barákem a že si nejdou jen tak zahrát, ale že reprezentují klub FK Teplice ve třetí nejvyšší republikové soutěži. Jinak si jejich faux pas co se týče volby obutí opravdu nedovedu vysvětlit.“



Kolínek po obrátce změnil rozestavení a dvakrát vystřídal, ale k převratné změně nedošlo. Nejlepší výkon podle něho podal Ljevaković, „Ljeva v závěru vypadal běžecky mnohem lépe, než mnozí jeho spoluhráči. To nechápu. Celkově byl pro mě zápase velkým zklamáním,“ vydechl po překvapivé porážce 0:2.