Do něj, a možná už i do zmíněné generálky, vstoupí jeho svěřenci s ofenzivním triem, které zůstalo v zimní přípravě neokoukané. Jediné, co tak ústeckého lodivoda příliš netěší, je fakt, že nejen generálku, ale pravděpodobně i první jarní kola, odehraje jeho tým na umělé trávě.

Generálka s Varnsdorfem, která má výkop na Městském stadionu v Ústí nad Labem v sobotu 25. února v 11 hodin, bude určitě na umělé trávě, vstup pro fanoušky bude zdarma. "O dalších utkáních stále jednáme, samozřejmě pokud to půjde, chtěli bychom na přírodní trávu. Pokud ne v tom prvním, tak alespoň ve druhém domácím jarním zápase," řekl člen představenstva FK Ústí Petr Procházka. Případný duel na umělé trávě už má Arma potvrzený od Hradce Králové, s Jabloncem čeká na zelenou od svazu. Oba soupeři by ale pochopitelně rovněž upřednostnili, v případě možnosti, přírodní trávník.

Přitom většina celků už ladí generálky na přírodním pažitu, stejně jako první mistrovská kola…

Je to tak, ale u nás ten trávník zatím není v úplně nejlepší kondici a v hratelném stavu, takže minimálně generálka s Varnsdorfem bude v sobotu od 11 hodin stoprocentně na naší umělé trávě.

A co se mistrovských zápasů týče?

Zatím nedokážu přesně říct, a nezáleží to úplně na nás. Ani předpověď počasí ale není úplně příznivá, takže to nejspíš vypadá, že bychom hráli na umělce i první dvě jarní domácí kola s rezervami Jablonce a Hradce Králové.

V závěru přípravy jste prolomili sérii nezdarů proti Hornímu Jiřetínu, který jste přehráli 6:0, jaké to bylo utkání?

Předně bych zdůraznil, že to bylo pro kluky, kteří tolik neodehráli třeba s Bohemkou, nebo v jiných zápasech na konci přípravy, kde už jsme ladili zápasovou kondici pro kluky, s nimiž počítáme plus mínus pro základ v soutěži. Herně to ale bylo zdařilé, byl tam jasně vidět rapidní rozdíl mezi krajským přeborem a ČFL. Ukázali se ještě nějací novicové, které dál testujeme.

Zaregistrovali jsme jména jako Ouny, Osadets, Zahladko, Dani, Maigiri…

Je to tak. Ouny byl na zkoušku s Jiřetínem, a už u nás zase není. Máme tam dva Ukrajince, mladé kluky ročník 2003. Zatím se jeví slušně, ale ještě uvidíme. Na programu je ještě modelový zápas proti našemu béčku, i ten nám může pomoci se rozhodnout. Tahrem Maigiri je zkušený 25 letý kluků, který hrál třeba v Brozanech, takže nám ho sem poslali, zda by se nám nehodil. Ten má ale momentálně virózu.

To je z posil vše?

Popravdě největším posílením pro nás bude návrat Jardy Bendy, Davida Černého a Matthewa Cantina. To je celé naše ofenzivní trio, které nám drtivou většinu přípravy chybělo. David Černý odehrál až posledních pár lehčích duelů či minut, třeba jako s Horním Jiřetínem, koleno drží dobře, neotéká. Jarda Benda měl trochu hlubší problém s jedním z úponů, takže tam jsme se mu rozhodli dát tři týdny až měsíc klid, abychom opravdu nic neuspěchali a neobnovilo se to. Zpět v tréninku už je také Cantin. Všichni ale měli dlouhou dobu individuální tréninkový plán, aby byli připravení především pro jarní část.

Ještě jste nezmínil Jaroslava Zaspala…

Tam uvidíme, jak to dopadne, na toto téma nechci zatím předbíhat. Ti zbylí tři by ale měli být připravení už na Varnsdorf, nebo nejpozději na první jarní kolo. A znovu opakuji, bude to pro nás velké posílení směrem dopředu.

To už jste několikrát zmiňoval během přípravy…

Je to tak. I zde musím znovu zopakovat, že se na to nechci vymlouvat, ale když vám vypadnou tři, či vlastně čtyři ofenzivní hráči, kteří hráli podzim v základu, jde to znát. Šance jsme si vytvářeli, herně to bylo dobré, žádný ze soupeřů nás vyloženě nepřehrál, ale chyběla nám produktivita. Věříme, že ta se s jejich návratem zvedne.

Poslední přípravný zápas jste odehráli s Bohemkou. Tam už jste dokázali dát dva góly, ale tři, jeden v nastavení, jste inkasovali. Jak porážku 2:3 hodnotíte?

Za mě osobně naše nejlepší zimní přípravné utkání co se kvality fotbalu týče. Výkon byl znovu velice dobrý, je potřeba si uvědomit, že béčko Bohemky vede tu druhou skupinu ČFL. Troufnu si říct, že herně jsme byli lepší, šance byly zhruba půl napůl. Za ně nastoupil například Necid i další kluci, co hrají i ligu, naopak u nás musel v útoku kvůli zmíněným absencím nastoupit třeba středopolař Jiránek či ukrajinský mladík Osadets, který ještě stále úplně neví, co a jak po něm chceme. Škoda gólu v 90. minutě, předtím jsme my za stavu 2:2 trefili břevno. Věřím ale, že se to postupně zlomí a šance začneme opět proměňovat.

K bodovým ziskům to určitě bude potřeba. Jaké jsou cíle pro jarní část? Viktorka už je asi pryč, ale medailové pozice, byť nic neřeší, by nebyly k zahození, ne?

Myslím, že ta kostra týmu už se tu vytvořila, a postupně se tu nabalují noví a noví hráči, kteří chodí na zkoušku. Řada z nich už se chytla, uvidíme, co další. Budeme dál tvrdě pracovat, a myslím, že bychom klidně už tenhle půl rok mohli ukázat naši sílu vzhledem k příštímu ročníku. V něm bychom se už rádi regulérně poprali o návrat do 2. ligy.