„Bylo toho opravdu hodně. Mrzelo mě, že jsme s dorostem nepostoupili, ještě víc mě ale štvalo to moje zranění. Protihráč mi v prvním mistráku skočil oběma nohama na kotník. Ukázalo se, že mám přetržený přední vaz a natržený zadní. Tři měsíce jsem stál," oklepe se Bartoš při vzpomínce na nepříjemné chvíle. Nemohl totiž dělat to, co miluje - hrát fotbal. „Zvládnul jsem to díky rodině a přátelům. Za to jim patří obrovské díky."

Po vyléčení hostoval v německém klubu SV Eintracht Emseloh, který hraje sedmou nejvyšší soutěž. „Zažil jsem tam průměrný podzim. Určitě máme ještě co ukázat a natrénovat. Myslím si, že nám hodně chybí nasazení. Teď v zimní přípravě chci co nejvíc trénovat. I jsem se proto přes svátky hlídal. A na jaře bych rád odehrál co nejvíc zápasů. Pak bych rád bojoval o místo v teplickém béčku," líčí Bartoš své plány.

S kamarády z dorostu a béčka nebyl jen v myšlenkách, ale i fyzicky. Často totiž chodil na zápasy a tréninky teplické rezervy. To, že se potácela až na samém chvostu České fotbalové ligy, ho sžíralo. „Viděl jsem, že i když jsou kluci poslední, tak tam určitě nepatří. Během týdne se maká. Kdo by ty tréninky viděl, neřekl by, že jsou kluci tam, kde jsou. I mě samotného překvapilo, jak do toho všichni dávají na každém tréninku maximum. Jsem stoprocentně přesvědčený, že se to na jaře otočí k dobrému a soutěž zachrání. Podle mě je v béčku vše nastavené dobře, jen to pro všechny bylo těžké psychicky i fyzicky."

Pro rok 2024 má Václav Bartoš i mimosportovní plány. V říjnu si udělal kurz chůváka, protože miluje děti a ony jeho. „Můžu díky tomu kurzu pečovat o děti. Ve volném čase pracuji v DS Viva Jump na Luně. Rád bych vedl děti ke sportu, mým cílem je propojit sport ve školkách," překvapuje na profesionálního sportovce zajímavou aktivitou.

Pro Bartoše jsou jedničkou rodina a přátelé. Těm přeje mnoho zdraví a štěstí. „Zázemí je nesmírně důležité. Rodina a fotbal, to miluji. Radost mi udělalo o áčko Teplic, které odehrálo s kluby z top 3 skvělé zápasy. Byl jsem fakt nadšený, byly to kvalitní duely," uzavírá fanoušek PSG.