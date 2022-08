Domácí celek měl v úvodu utkání mírnou převahu, ale jeho snaha končila před vápnem. První brankovou příležitost měl lounský Myška, který v 16. minutě mířil zpoza vápna do břevna.

Další šanci měl po centru Sulovského Hradecký. Ten ale z úhlu trefil jen boční síť. Prakticky z protiútoku zahrozil hostující Krůta, který prošel kolem několika bránících hráčů, ale na zakončení už neměl. Ve 32. minutě se do vápna Meteoru řítil Zícha. Proti němu vyběhl gólman Toma a došlo ke střetu obou hráčů. Sudí Hányš neváhal a nařídil penaltu. Tu bezpečně proměnil Myška a poslal Louny do vedení. Krátce po této brance musel Zícha odstoupit s bolestí v naražených zádech a na jeho místo nastoupil Klimt. V závěru první půle měli domácí ještě dvě šance. Nejdříve Sinu, kterého vysunul Hradecký do brejku, mířil jen do Tomy a ve 45. minutě poslal Popovič dělovku lehce nad. Stejně mířil Sinu z hranice vápna ve třetí minutě nastavení.

Úvod druhé půle patřil hostujícímu celku, do jehož branky nastoupil po přestávce Kalhous. Ten nahradil zraněného Tomu ze zákroku na Zíchu. Už ve 49. minutě neudržel Dombrovskij střelu Krůty a Matěj Němec z dorážky pohodlně vyrovnal. Další velkou šanci měl hostující Kardiak, ale jeho střelu k tyči Dombrovskij kryl.

Další minuty patřily pro změnu domácím. V 65. poslal Kovalčík autové vhazování do vápna. míč se vrátil na jeho kopačku, ale mířil jen do náruče Kalhouse. Za dalších pět minut poslal Kovalčík další dlouhý aut do vápna a Klimt hlavou s pomocí břevna vrátil Lounům vedení. Čtvrt hodiny před koncem prověřil pozornost brankaře Loun Král, který byl na hřišti jen pár minut. Dombrovskij však byl na svém místě. Z protiútoku se dostal k míči Klimt. Na hranici vápna se zbavil bránícího Kostky, ale pak byl v hlavičkovém souboji podle rozhodčího Hányše faulován Gregušem a kopala se další penalta. Tu sám postižený Klimt proměnil.

Zdálo se být rozhodnuto, ale závěr utkání patřil hostujícímu celku. V 86. minutě zahrával Meter Slavatou trestný kop. Jeho střela přes zeď prolétla mezi nataženými pažemi Dobrovského do břevna. Minutu před koncem řádné hrací doby pak Krůta prostřelil domácího gólmana a bylo tu drama. Nastavovaly se tři minuty, ve kterých se hosté snažili vyrovnat, ale domácí již těsné vedení udrželi.

„Stálo při nás i štěstí. Podržel nás Patrik Dombrovskij a kluci si to odmakali. Během dvacetiminutovky, kdy měl soupeř převahu to kluci kousli a udrželi to. Kluci mi v kabině říkali, že je to poprvé, co v divizi porazili Meteor. Za to jsem moc rád, ale bolelo to. Naštěstí máme silnou lavičku, kdy nám čerství hráči udrží kvalitu. Doufám, že se Dan Zícha dá dohromady. Je to teď náš klíčový hráč,“ dodal Libor Klíč.

V příštím kole hrají Louny na půdě rezervy Admiry Praha.

FK SEKO Louny - FK Meteor Praha VIII 3:2 (1:0)

Branky: 35. Myška z PK, 70. a 78 (z PK) Klimt - 49. Němec, 89. Krůta. Rozhodčí: Hányš - Nedvěd, Čáka. ŽK 2:1, 257 diváků.

FK Louny: Dombrovskij - Šimeček, Verner, Fiřt, Kovalčík - Hradecký (58. Šmalcl), Popovič (78. Hasil), Sulovský, Sinu - Zícha (37. Klimt), Myška (58. Švejda).

Meteor Praha: Toma (46. Kalhous) - Matys, Greguš, Kostka, Holub (84. Kousal) - Němec (71. Slavata), Derkach (84. Chalupník), Sůra, Dvořák - Krůta, Kordiak (71. Král).

JAROSLAV TOŠNER