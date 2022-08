Hosté sice od úvodu ukázali, že nepřijeli pouze bránit a dost často vystrkovali růžky, jenomže domácí obrana je rychle otupila. Největší šanci měl Kolařík, jehož pohotové zakončení reflexivním zákrokem zneškodnil brankář Otáhal.

V té době ale už Kolín vedl o dvě branky. V první šanci ještě Pavel Čapek pro efektivním přistrčení patičkou od Sodomy gólmana Nejedlého nepřekonal, poté už to tam domácí hráčům začalo padat.

Jako první se v tísni prosadil Sodoma. Každý čekal oblouček přes gólmana, on však zvolil jiné řešení a střelou vedle padajícího Nejedlého skóroval.

Zanedlouho se připomněl Routek. Ukázal, že neumí pouze dobře bránit, ale také dobře střílet. Křížnou střelou roztleskal slušně zaplněné tribuny.

V první půli mohl přidat svůj druhý gól v zápase Sodoma, ale nepřidal. Jeho hlavička skončila na tyči.

Zdroj: Deník/Vladimír Malinovský

Brzy po změně stran si po rohu Pavla Čapka počíhal na zadní tyči Vondráček a bylo to 3:0.

Nejhezčí gól utkání viděli diváci v 57. minutě. Soupeř obléhal kolínskou svatyni, domácí obrana ale byla nedobytná. Na hranici vápna se míče zmocnil Vondráček, rychlým sprintem přeběhl téměř celé hřiště, míč posunul na Sodomu, ten Haklovi, který přes celé vápno poslal míč na nabíhajícího Pavla Čapka, který už jenom slízl smetanu. Akce jako z učebnice, která trvala pět vteřin.

V kolínském táboře bylo veselo. A veselo bylo i v dalších minutách. Svěřenci Petra Pavlíka neměli stále dost. Pátou branku přidal po rohu stoper Soběslav a gólový účet zpečetil Veselý, jehož ke skórování vyzval kolega z útoku Sodoma.

„Možná je konečný výsledek k soupeři krutý v kontextu samotné hry, protože Most hrál aktivně a chtěl hrát fotbal. My si s tím ale poradili a byli hodně produktivní. Naše výhra je z tohoto pohledu zasloužená,“ dodal Petr Pavlík.

„Výsledek je samozřejmě špatný. Možná je krutý, ale můžeme si za to sami. První dvě branky, které určily ráz zápasu, padly po situacích, kdy jsme se nezachovali dobře. Po třetím gólu, který padl po standardní situaci, se to zlomilo. Domácím jsme se nevyrovnali v rychlosti, fotbalovosti a hlavně v soubojích. To byl kámen úrazu. Rozhodně se takhle nechceme prezentovat. Kolín vyhrál jednoduše a naprosto zaslouženě,“ hlesl Petr Johana, nespokojený trenér celku FK Baník Most Souš.

Sparta Kolín - Baník Most Souš 6:0 (2:0)

Branky: 25. Sodoma, 33. Routek, 55. Vondráček, 58. P. Čapek, 72. Soběslav, 79. Veselý.

Kolín: Otáhal – Hakl, Routek, Neuberg (80. A. čapek), Soběslav, Šnajdr (62. Skořepa) – P. Čapek (84. Koděra), Vondráček, Milec (62. Mansfeld) – Sodoma, Veselý (80. Jaroš).

Most: Nejedlý - Pátek, Novák, Petržílka, Bína - Nguyen, Novický - Svoboda (62. Smitka), Kolařík (62. Vlach), Štefko (46. Skurovec) - Novotný (86. Radoš)