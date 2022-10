Vilémov vybral šest sporných situacích, ve kterých byl údajně poškozen od rozhodčích, vše vyústilo v inkasovanou branku. Všechny situace Deníku popsal Vlastimil Chod, kouč Vilémova. „Nejdříve řeknu, že proběhla FEVOLUCE a proto jsme s postupem do divize souhlasili. Ale v pěti z jedenácti odehraných zápasů jsme cítili a stále cítíme křivdu. A to je hodně.Těch podivných výroků je v těchto utkáních samozřejmě více, ale výroky sudích, které jsou na videu, ovlivnily samotný výsledek a i náš následný výkon v těchto utkáních. Teď jsme sice za uplakánky, ale my se prostě budeme bránit a dále alespoň takto poukazovat na naší křivdu,“ zdůraznil Chod.

1. Vilémov - Louny, 70. minuta, stav 1:1 - Jasná ruka hostujícího hráče, rozhodčí vyhodnocuje, že to ruka není a my dostáváme branku na 1:2. Pak se na rozhodčí od nás snesla velká kritika a už nám nebylo písknuto téměř nic viz. další videa z tohoto utkání.

2. Vilémov - Kladno, 91. minuta, stav 1:1 - Hostující hráč, sice nechtěně, fauluje našeho Zimu, který padá. Rozhodčí nejprve chce písknout, pak rozpaží. A my dostáváme branku na 1:2.

3. Kosmonosy - Vilémov, 43. minuta - Domácí obránce jasně fauluje unikajícího Zimu na hranici vápna, rozhodčí ale záhadně neuděluje domácímu hráči druhou žlutou, která by znamenala vyloučení. Po přestávce obránce zůstal raději v kabinách.

4. Meteor - Vilémov, 71. minuta - Domácí si střílí vlastní branku na 3:2, najednou je ale odmávaný offside, já ho ale nevidím.

5. Slaný - Vilémov, 35. minuta - Domácí útočník naběhne do našeho stopera, chytne ho za pravou ruku a natlačí se před něj, náš stoper se ho pak rukou dotkne a hned je z toho penalta, dostáváme branku na 2:1.

V sedmém kole hrál Vilémov v Chomutově, kde vyhrál 2:0. Tam si svěřenci Vlastimila Choda pro změnu penaltu kopli. Deník byl u toho a v rámci seriálu Pivo, párek, Liga mistrů vzniklo velmi zajímavé video.

Zdroj: Deník/František Bílek