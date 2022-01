Námluvy opět ožily po vzájemném zápase obou celků. „Řešil jsem to hodně s rodiči a přítelkyní. Nakonec jsme se shodli, že to bude krok vpřed. Vše pak probíhalo rychle a snadno jsme se domluvili,“ přiznal odchovanec FK Teplice.

V krajském městě u řeky Labe prožil tři a půl roku. „Vzpomínám na to v dobrém, i když ten závěr nebyl povedený. Budu vzpomínat hlavně na kabinu, parta byla výborná. V Ústí mám hodně kamarádů. Jak mi bylo řečeno, mám dveře do Ústí pořád otevřené,“ usmál se.

V Opavě ho čeká jiný tým, region, ale také jiné cíle. „Jdu do Opavy s tím, abych si zahrál první ligu. Za mě sem prostě liga patří. Už jenom kvůli fanouškům, kteří jsou tady výborní. Těším se, je to výzva. Na druhou stranu vlastně nevím, do čeho jdu. Až na rok a půl ve Varnsdorfu jsem celý život strávil v Teplicích. Teď budu šest stovek kilometrů od rodiny a přítelkyně. Je to velká změna, ale věřím, že to bude v pohodě,“ konstatoval.

Druhé lize po podzimu jasně vládne Brno, baráž je ale otevřená. „Věřím, že se do ní dostaneme. Při rozlučce s ústeckou kabinou jsem říkal, že se mi zdál sen, že vyhrajeme baráž proti Teplicím. Tak uvidíme (smích). Pro každého fotbalistu je cílem první liga. Pro mě platí to samé,“ dodal Bílek.