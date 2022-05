Hráčům to bývalý hráč, který si jako aktivní hráč zahrál i německou Bundesligu, oznámil už minulý víkend po utkání v Opavě. „Vzešlo to z mé iniciativy. Nějaké důvody tam prostě jsou, ale nechci to specifikovat. S panem Gabrielem jsme se dohodli. Já jsem za tu spolupráci strašně rád, spousta věcí fungovala. Prostě tam ale bylo něco…mám své osobní důvody, nechci to specifikovat,“ prozradil Deníku Pavel Drsek.Ten by měl dokoučovat poslední dva zápasy v Prostějově a doma s Jihlavou.

Ve Varnsdorfu tak působil v roli kouče rok a půl. Tým převzal minulý rok v zimě, když vystřídal Davida Oulehlu. „Věděli jsme, že tahle sezona bude těžká. Já jsem naskočil do té minulé, kdy byl kádr v takovém stavu, v jakém prostě byl. Moc bodů jsme na jaře neudělali, tuším, že záchranu jsme si pojistili až v předposledním kole. Tahle sezona začala velmi slušně. Kluci do toho šlápli, měli chuť, na podzim jsme nasbírali hodně bodů,“ připomněl Drsek.

V jarní části se dokonce mluvilo o baráži, nevyrovnané výkony ale tenhle sen postupně pohřbily. „Během jarní části jsem byl často nespokojený. Kolikrát jsme body soupeři doslova odevzdali. To mě štvalo. Byl jsem naštvaný na hráče, ale i sám na sebe. Mrzí mě, že jsme se nedokázali udržet v boji o přední příčky. Sice jsme třeba vybojovali bod v Třinci, ale pak jsme vyhořeli v Drnovicích proti Vyškovu, nebo doma proti Chrudimi a Líšni. Jsou prostě zápasy, které člověka štvou. Ten tým si prostě párkrát nehrábl,“ zakroutil hlavou.

Proč je tedy Varnsdorf na jaře nestabilní? „Tým má potenciál, o to víc mě to mrzí. Přišly ale zápasy, kdy jsme byli strašně naivní v obranné fázi. Darovali jsme soupeřům góly, které prostě neměly přijít. Na druhou stranu byly zápasy, kde jsme měli šanci a hráli dobře. Bohužel nám nepřály terény. Třeba teď je to u nás dobré, ale máme konec sezony. Někdy to bylo strašné i venku, výjimkou je Opava, kde mají nádherné hřiště,“ zdůraznil.

Nečekaný konec Pavla Drska údajně zaskočil i šéfa klubu Vlastimila Gabriela. „Asi to nečekal, nějaké náznaky z mé strany tam byly už během jarní části. Teď jsme se prostě dohodli, že končím,“ konstatoval.

„Pan Gabriel kouká na fotbal svým pohledem. Nikdy mi nekecal do sestavy. Řekl mi třeba svůj názor na střídání. Člověk se pak zamyslel a přišel na to, že to tak může být. Měl jsem nad sebou člověka, který na ten fotbal dohlížel. Získal jsem i jiné pohledy, beru to jako cennou zkušenost,“ pokýval hlavou.

Budoucnost? Tu Drsek neřeší. „Aktuálně nemám žádnou nabídku. Když to řeknu jednoduše, vůbec mi nebude vadit, když budu trénovat syna v mladších žácích. Nikam se necpu. Uvidíme, co bude,“ dodal na závěr.