Jan Peterka. Jedna z ikon FK Ústí nad Labem, která strávila v bílomodrém dresu deset let. Během nich stihl odehrát více než 240 soutěžních utkání a postupně se stal kapitánem týmu. V zimní přestávce se rozhodl zkusit novou výzvu a odešel do Dukly Praha, která má prvoligové ambice. V předposledním kole letošního ročníku FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY zavítal na sever Čech poprvé jako soupeř. Vedení klubu a bývalí spoluhráči mu i tak, jako poděkování za odvedené služby, předali památeční dres, tablo a dárkový koš.

Na Městském stadionu jste nastoupil poprvé jako soupeř. Jaké to bylo?

Já se do Ústí opravdu moc těšil, ale zápas nevyšel ani mně osobně, ani celému týmu, takže je to spíše hořký návrat.

Jak se vám na Dukle daří?

Na začátku jsem byl zraněný, ale povedlo se mi do toho naskočit zpátky. Nelituji, že jsem tento krok udělal, ale rozhodně mě netěší naše výsledky a to, kde se aktuálně Dukla Praha nachází v tabulce. Jde to i za mnou, zatím jsem jim příliš nepomohl.

Sledujete i Ústí?

Samozřejmě, s některými hráči se i vídáme nebo si alespoň napíšeme. Rozhodně jsme nepřetrhali vazby (úsměv).

Hecoval jste se s nimi před zápasem? Nebo vypsal jste nějakou prémii pro své spoluhráče v případě výhry?

Trochu hecování proběhlo, s některými kluky jsme si zavolali, ale nic velkého. Do kabiny bych samozřejmě v případě výhry něco donesl, ale z pověrčivosti jsem to nechtěl hlásit dopředu. Nakonec to ale stejně nevyšlo.

Už jste zmínil, že Dukle se letos příliš nevede. Co s tím?

Na tuhle sezónu musíme rychle zapomenout, nesmíme se v tom dlouho babrat. Prostě se nepovedla, ale za měsíc je tu příprava na nový ročník, a to musíme nastoupit s vyčištěnou hlavou jako úplně nový tým s chutí do nové práce.