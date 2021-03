Pavel Drsek, varnsdorfský kouč, týmu v zimě naordinoval nový herní systém. Tým z Kotliny vstoupil do jarní části se třemi obránci. Nová taktika se zatím nechytla, Severočeši doma prohráli s Prostějovem 2:4.

„Osobně mi tenhle styl vyhovuje. Bohužel v neděli se nám to nepovedlo. Věřím, že to odčiníme,“ zdůraznil Karel Hasil, varnsdorfský obránce.

Karle, nedělní utkání proti Prostějove se výsledkově nepovedlo. Co bylo špatně?

Máte pravdu, tenhle zápas nám vůbec nevyšel. Přitom v prvním poločase jsme začali aktivně a dostali se do vedení. Pak přišla penalta a my dostali soupeře do hry. Po druhém inkasovaném gólu jsme se tlačili dopředu. V obraně jsme tak nebyli kompaktní. Přišly ztráty, které soupeř trestal z brejkových situacích.

Varnsdorf měl přitom na podzim jednu z nejlepších druholigových obran.

Je to hodně hořký start do jarní části. Dostat doma čtyři góly je hodně špatná vizitka. Musíme si to důkadně vyhodnotit a vyvarovat se chyb, které jsme udělaly.

V zimní přípravě jste pod trenérem Drskem přešli na hru se třemi obránci. Vyhovuje vám to?

Mě osobně to vyhovuje. Podle mě je to velmi účinné co se týče konstruktivní rozehrávky. Vpředu máme dostatečný počet hráčů. V neděli se to nepotvrdilo, ale věřím, že to odčiníme.

Vy jste do Varnsdorfu přišel minulý rok v létě na hostování z Teplic. Jak se vám tady líbí?

Jsem spokojený. Parta v kabině je super, máme dobré podmínky k tréninku a regeneraci. Je potřeba, aby se to projevilo i na hřišti lepšími výsledky. Potom budu maximálně spokojený.

Obránci patří ve Varnsdorfu k těm nejzkušenějším. Cítíte, že by defenziva měla celý tým táhnout?

Je pravda, že v obraně máme velkou zkušenost. Je tady Kristián Zbrožek a Martin Kouřil. Je to cítit. Vím, že po nedělní porážce to zní docela divně. Pevně věřím, že už se to nebude opakovat.

Martin Kouřil ale proti Prostějovu nehrál…

Martin je zkušený a důležitý hráč. Jeho přítomnost je znát. Každopádně si myslím, že my ostatní musíme být schopni zvládat zápasy i bez Martina. Teď se nám to nepovedlo, to nás hodně mrzí.

Co vy a fotbalová budoucnost?

Momentálně se soustředím na Varnsdorf, chci tady podávat co nejlepší výkony. Jsem hráč Teplic. Co bude v létě? Nad tím moc nepřemýšlím. Hodně se to bude odvíjet od mých výkonu tady ve Varnsdorfu.

Už rok bojujeme s koronavirem. Jak aktuální období zvládáte?

Je to už hrozně dlouhé. Pro nikoho to není lehké období, já nejsem výjimkou. Jsem rád, že přes omezený režim můžeme fungovat a hrát zápasy. Testování? Já to beru, jelikož díky tomu můžeme hrát. Je to sice nepříjemné, ale dá se to přežít.

Co děláte, když netrénujete, nebo nemáte zápase?

V dnešní době se toho moc dělat nedá. Volný čas trávím doma. Koukám na seriály, nebo jsem s rodinou. Chodím také do přírody na procházky se psem. To je pro mě relax.