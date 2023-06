Za Teplice odehrál 346 ligových zápasů, v nichž dal 21 branek. V příští sezoně bude Tomáš Vondrášek rovněž oblékat žlutý dres, avšak modré doplňky vystřídají vínové, „Vondy" totiž po konci na Stínadlech podepsal roční smlouvu s opcí pražské Dukle.

Tomáš Vondrášek s dresem Dukly | Foto: FK Dukla Praha

V Teplicích bylo Vondráškovi nabídnuto místo v béčku a zároveň nastartování trenérské kariéry v některém z mládežnických týmů, na jaře často zraněný zadák se ale rozhodl ještě pokračovat na vrcholové úrovni. V Dukle bude znovu spolupracovat s trenérem Petrem Radou, pod nímž několikrát působil na severu Čech.

„Teplice pro mě byly srdcovou záležitostí. V patnácti letech jsem tam přišel ze Sokolova ve chvíli, kdy Teplice ještě hrály evropské poháry a v lize se jim dařilo. Pro mě to tehdy byl obrovský skok a ani ve snu by mě nenapadlo, že se mi tam podaří udělat takovou kariéru. Myslím si, že na sebe můžu být v tomhle ohledu pyšný. Teď jsem ale změnil působiště a chci Dukle poděkovat za důvěru. Už se těším na zápasy v jejím dresu!" prohlásil Vondrášek pro klubový web FK Dukla Praha.

Jubilant Vondrášek: Plíškovi změnu postu nevyčítám. Na svou kariéru jsem pyšný

Klub z Julisky chce zpátky mezi prvoligovou elitu, to nová posila po svém příchodu ihned vycítila. „Od prvního momentu v Dukle vnímám pozitivní energii. Ať už šlo o první kontakt s panem Jinochem nebo trenérem Radou. Důležité pro mě bylo, že jsem z klubu cítil touhu postoupit. Věřím, že to letos zvládneme! Vím, že každý hráč i zaměstnanec klubu udělá pro úspěch maximum. Dukla je obrovský pojem, stejně jako její klubová tradice a historie. Dukla patří do první ligy!"