Ústecký fotbalový klub nejspíš přijde o značnou sumu, jež měla přispět na dopravu dětí na utkání. Podle politiků se totiž zápasy kvůli covidu-19 neuskutečnily, a oddíl tak na peníze nemá nárok. Ne všichni ale byli stejného názoru. "Mrzí mě, že krajští zastupitelé nepodpořili náš protinávrh, aby ústeckému a varnsdorfskému fotbalovému klubu zůstala celá dotace na mládežnické sportování. Přesun peněz na údržbu areálu, nákup vybavení či ubytování na soustředění zastupitelé neakceptovali," vyjádřila se náměstkyně ústeckého primátora Věra Nechybová (UFO).

Ústecký klub místo plánovaných 430 tisíc korun využil jen necelých 6 tisíc, dalších 40 tisíc škrtl ve stravném na soustředění. Téměř 465 000 Kč mělo být rozděleno do údržby a provozu sportovních areálů, pronájmů sportovišť a nákupu sportovního vybavení. "Nedá se nic dělat, zastupitelstvo tak holt rozhodlo. I nás to mrzí, protože i sportovní kluby teď vítají každou korunu, navíc v minulosti byly podobné případy tolerovány. O stejný krok jsme požádali i nyní, ale bohužel nám to zamítli," řekl ředitel FK Ústí nad Labem Václav Kožíšek. Ten přiznal, že klub skutečně celou částku nevyčerpal, zároveň ale vyjádřil i určité obavy. "Stále je ve hře možnost, že by se podzimní část dohrávala během jara, pak by nám ty peníze logicky chyběly."

Změnu žádosti podal také regionální rival Army, FK Varnsdorf, který chtěl přesunout dvě stě tisíc. "Z důvodu mimořádné dotace z FAČR (v důsledku kovidu) na trenéry mládežnických týmů žádáme o přesun částky 200 000 Kč na sportovní vybavení," píše klub v oficiálním dokumentu. Reakci funkcionářů varnsdorfského celku se Deníku získat nepodařilo.

Každý subjekt měl vypracován projekt na 700 tisíc korun, sumy, o nějž nyní nejspíš přijdou, tak nejsou zanedbatelné."V době, kdy kluby přicházejí o sponzory, odpouštějí členské příspěvky, je přístup krajských zastupitelů hodně smutný," nechápe konečné rozhodnutí Nechybová. "Vždyť klubům už jednou dotaci kraj poskytl a kluby za opatření související s pandemií nemohou," posteskla si bývalá ústecká primátorka.

S jednoduchým zdůvodněním přišla předkladatelka návrhu Jindra Zalabáková (ANO). „Dotační částky, které byly požadovány, kluby zkrátka nevyužily. Samozřejmě v roce 2021 mohou žádat znovu, navíc rozhodně nejsou jedinými subjekty, u kterých jsme takto rozhodli. Peníze musely vracet třeba i kulturní instituce na plánované koncerty a další akce, které neproběhly," sdělila Deníku radní pro oblast školství, mládeže a sportu.