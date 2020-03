Trávníkáři udělali, co mohli? Oni museli, že ano, jinak by klub mohl dostat pokutu, že nic nedělal…

Kdybychom neudělali nic, tak asi ano. Nebo kdybychom při mrazu netopili. Ale co se týče topení, tak to se současným stavem ani tak moc nesouvisí. Topili jsme už před Olomoucí, kdy jsme chtěli ,aby se ta spodní vrstva aspoň trošku vysušila a mohla absorbovat další vrstvu vody. Teď byl podobný případ, také jsme měli kvůli tomuhle zapnuté topení. Co se týče nasazení údržbářů, tak bylo vše bylo v pořádku. Odhrnuli veškerý sníh technikou, kterou na plochu mohli. Ale tím, že ještě pršelo, tak je to pod vodou. Celé se to namočilo, je to v hrozném stavu. Musím říct, že trávníkáři a údržbáři udělali velký kus práce. Příroda ale byla mocnější.

Proč se voda nevsákla?

Je to dané stavem trávníku. Když se dělala rekonstrukce, tak se tam nechalo podloží, které nebylo v dobrém stavu. Na to se ale přišlo až potom.. Naposledy se spodní vrstva měnila v roce 2002. Udělali jsme si rozbor, protože jsme si lámali hlavy, proč je to tak špatné. Rozbor nedopadl dobře. Nemá složení, které se dnes doporučuje. Udělali jsme sondu i do drenáže, ale ta vypadá, že je v pořádku..

A jak by to vypadalo, kdyby bylo podloží v pořádku?

To si netroufnu říct. Toho sněhu napadlo celkem dost, co jsem se díval na záznamy Českého hydrometeorologického ústavu. V nížině snad nejvíc v republice. Asi by to bylo lepší, ale ideální by to také nebylo, kdyby do toho ještě takhle pršelo. Jen nám to v sobotu potvrdilo, že musíme udělat generálku celého trávníku. Je už delší dobu v plánu.

Kdy proběhne?

V létě. A kvůli krátké pauze nebude výsev nového trávníku, ale položí se už dovezené koberce. Je to ta dražší varianta, ale musí to tak být.

Je to paradox – první sníh v Teplicích a hned takový problém!

To máte pravdu. Minulou zimu to bylo v pořádku, také byl párkrát sníh. Ale nikdy do toho takhle nepršelo. Obecně je ten náš trávník měkčí. Ale spíš si myslím, že k sobotní situaci došlo počasím. Celou zimu je poměrně teplo, poslední týden byl do toho všeho i vlhký. To se na našem specifickém trávníku podepsalo.

Co na to říkali hráči a trenéři?

Všichni jsme byli za jedno, aby se zápas odložil. Bylo by to o zdraví. A i kvůli tomu, že tu za týden hrajeme proti Slovácku. Potřebujeme, aby se trávník dal teď trochu dohromady.

Bude klub na odložení zápasu finančně tratit? Na zápase bývá police, máte pořadatele, pravené občerstvení…

Zatím jsme to neřešili. Ale určitě ano. Objednali jsme občerstvení do prostor pro hosty, zajišťovali jsme i další věci, které budeme muset v dohrávce zajistit znovu.