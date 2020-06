Nepovedený úvod jara a především pět inkasovaných branek v Pardubicích (téměř) za poločas donutily trenéry ústeckých fotbalistů k netradičnímu kroku. Ačkoliv jednička Marian Tvrdoň mohl zápas v Pardubicích dochytat, Aleš Křeček s Jurajem Šimurkou poslali do branky Jana Plachého. A nedávno 22letý odchovanec Teplic, jenž si vyzkoušel i dres reprezentačních výběrů do 18 a 19 let se odvděčil měrou vrchovatou. Za 39 minut v Pardubicích ani za 90 minut proti Vlašimi nedostal ani gól.

„V Pardubicích jsem to střídání příliš nečekal, je to hodně netradiční. Jsem ale nesmírně rád za každou minutu a této šance si vážím,“ vyprávěl skromně po zápase s Vlašimí. To už měl na kontě debut v základní sestavě ve druhé nejvyšší soutěži, svůj první v kariéře.

„V Pardubicích jsem si říkal 'Tak, to je všechno, vyzkoušel sis to,' ale pak přišla šance i proti Vlašimi, rovnou v základu. Hrozně jsem se na to těšil, šel jsem do toho s čistou hlavou a věřil si,“ popsal své předzápasové pocity. „Hodně mi pomohli i spoluhráči a trenéři,“ nezapomněl poděkovat.

V Ústí se tak mohou radovat, k dispozici totiž mají dva talentované brankáře. Ačkoliv je Plachý zapůjčen z Teplic na hostování, s 25letým Marianem Tvrdoněm tvoří vyrovnanou dvojici. Zkušenosti se seniorským fotbalem sbíral ve třetí nejvyšší soutěži během hostování v FK Litoměřicko, které hrálo ČFL. „Rozdíl je to poměrně velký. ČFL je také náročná, je to dospělý fotbal, ale ve druhé lize je daleko větší tlak a i hráči mají mnohem větší kvalitu.“

ELITU VYCHYTAL

Ústecké číslo 31 už letos inkasovalo, a to jak v soutěži, tak v přípravě. Například během únorového zápasu s Vyšehradem dostala Arma bůra, dobrou vizitkou jistě není ani pohárová prohra 2:3 na penalty s outsiderem z Domažlic na konci srpna.

Na druhou stranu Tvrdoňův parťák neinkasoval ani od druholigových soupeřů, ani v zimní přípravě od pražské Slavie! A to je vizitka, která se cení.

Trenéři tak možná právě v těchto chvílích zvažují, koho postaví do branky v sobotu při derby s Varnsdorfem. „Začátek jara nebyl dobrý, ale řekli jsme si, že za tím uděláme tlustou čáru a začneme znovu. Jsem rád, že jsme Vlašim porazili a můžeme se s klidnou hlavou chystat na Varnsdorf,“ vyhlížel strážce ústecké svatyně nejbližší duel. „Od této výhry se musíme odpíchnout a pokračovat na vítězné vlně. S Varnsdorfem je to vždy vyhrocené, ale chystáme se jako na každé utkání.“

JAN PLACHÝ

Datum narození:

7.5.1998

Kariéra kluby:

Juniorská liga

Teplice U21 (31 zápasů, 2015-2019)

Česká fotbalová liga

FK Litoměřicko (42 zápasů, 2017-2019)

FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA

FK Ústí nad Labem (2 zápasy, 2020)

Reprezentace:

U18 (2 zápasy, 2015)

U19 (2 zápasy, 2017)