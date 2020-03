Verbíř: Najednou začaly létat hromy a blesky

V stříbrné teplické sezoně 1998/1999 byl Pavel Verbíř kapitánem. Na podzim byli „skláři“ rozjetí, devětkrát v řadě neprohráli. Desátý korálek na úctyhodnou šňůru ale 1. listopadu 1998 nenavlékli, jejich duel s Drnovicemi se hrál až 25. listopadu, kdy už měli na svém kontě porážku na Slavii (1:2). Co se tehdy na Stínadlech přihodilo?

„Zápas se měl hrát od pěti hodin, ale při rozcvičce mezi čtvrtou a půl pátou se spustila mohutná bouřka; létaly blesky, hromy, byla přívalová voda. Rozhodčí Jirků raději zápas odložil,“ líčí Verbíř, který je známý vynikající paměti. Pro fotbalisty i diváky bylo odložení nepříjemnou záležitostí. „Tenkrát to bylo nečekané, už jsme byli připraveni na zápas. Teď v sobotu to bylo jiné, už od rána jsme tušili, že se hrát nebude, že je stav hrací plochy velmi špatný. Ale myslím, že zvítězil rozum. Nebylo by to o fotbale, navíc by se trávník ještě víc zničil.“

Pavel Verbíř, v současnosti vedoucí ligového áčka, byl v sobotu na stadionu už od osmi. Trávník si prošel, kvalifikovaně poté konstatoval: „Na podobném terénu jsem nikdy nehrál, je hodně špatný.“

Franke: Na Interu jsme na ledě bruslili. Domácí nám dali šestku

František Franke se do hlediště Stínadel chodí dívat na každý zápas žlutomodrých. Bývalý střední obránce, který vynikal svou spolehlivostí a zodpovědností, za Teplice odehrál 127 ligových duelů, řadu jich zažil i ve druhé nejvyšší soutěži. Na odložení duelu kvůli sněhové nadílce si dnes 65letý pamětník nemůže vzpomenout. „Nepamatuji se, že by se něco kvůli sněhu odkládalo. My jsme ráno hrabali a odpoledne se hrálo. Ale bylo to i tím, že dříve byly zimy, takže to pod sněhem bylo zmrzlé. Ale hráli jsme za každého počasí.“ Ve svých vzpomínkách má jedno střetnutí, které výrazně ovlivnilo počasí. „Přijeli jsme na Inter Bratislava, hřiště bylo celé zmrzlé. Domácí si dali do kopaček šroubky, a my tam bruslili a dostali šest gólů, vůbec jsme na to nebyli připravení,“ vybavuje si Franka střetnutí z 15. února 1976, které tehdy Teplice v Bratislava prohrály 1:6.