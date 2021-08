Druhými zápasy pokračovala I. A třída fotbalistů. Stoprocentní zůstávají Spořice a Liběšice, naopak na první body stále čekají Střekov a Rumburk.

Ilustrační foto. | Foto: ČTK

Svěřenci trenéra Žebra prohráli ve Spořicích 1:3. „Byl to takový podivný zápas. Sešlo se nás sotva jedenáct, musel nastoupit i nehrající prezident klubu David Dvořák. Jediné, co můžu vyzdvihnout, je výkon naší nové posily v brance. Tomáš Hladík nás několikrát výrazně podržel. Směrem do útoku nám chyběl větší klid a finální přihrávka. Nedařilo se nám dostávat se do gólových šancí. Teď hostíme Mojžíř a musíme už bodovat,“ bije na poplach Jakub Chlada, kapitán Rumburku.