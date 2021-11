„Porazili jsme houževnatého soupeře, který hrál dobrý fotbal a překvapil nás. Z naší strany to byl jeden z horších výkonů, ale i tak jsme mohli vyhrát za tři body. Nevyužité šance rozhodly, že vezeme dva. Kluci na hřišti nechali všechno. Teď se chceme soustředit na závěr podzimu a udržet vedoucí pozici,“ řekl proboštovský předseda a brankář Michal Račuk.

Dva body za Proboštovem je celek Černovic, který si doma poradil 2:0 s mužstvem Rumburku. U hostů jsou venkovní zápasy omílaným tématem.

„Venkovní zápasy jsou u nás pořád stejné. Horko těžko dáváme dohromady základní jedenáctku, teď to nebylo výjimkou. Těžko pak můžeme venku pomýšlet na body. Vyhrávat musíme hlavně doma,“ řekl k zápasu předseda FK Rumburk David Dvořák. „Rumburk je sice na opačné straně tabulky, co my, ale zápas to rozhodně jednoduchý nebyl. Asi rozhodlo, že jsme dokázali soupeře eliminovat v útočné fázi a vlastně ho k ničemu nepustili. Naším cílem je přezimovat na vršku tabulky,“ řekl černovický brankář Jakub Dvořáček.

Penalty byly klíčem k rozuzlení partie mezi Roudnicí a Šluknovem, kdy hosté nakonec odvezli dva body za výhru 3:2.

„Chtěli jsme si přivézt nějaký bod a to se povedlo. Domácí byli více na míči, ale hra byla podle mě celkově vyrovnaná. Dvakrát jsme prohrávali, dvakrát jsme dokázali vyrovnat. V rozstřelu nás podržel brankář Janda, který chytil tři penalty. Remíza je spravedlivá, děkujeme našim fanouškům, kteří nás přijeli podpořit,“ těšilo šluknovského lodivoda Ladislava Čurgaliho.

„Měli jsme parádní vstup do zápasu, jenže po špatné domluvě stopera s gólmanem jsme vlastně vzápětí inkasovali. Přesto jsme do půlky vedli a chtěli jsme náskok potvrdit. To se bohužel nepodařilo, naopak jsme po našem autu dostali vyrovnávací gól. V závěru už to pak chtěl vzít každý na sebe a rozhodnout, což nešlo. Před penaltami se do toho hodně klukům moc nechtělo, což mě také dost mrzí. Dneska jsme si zkrátka nezasloužili vyhrát,“ viděl roudnický kouč Ondřej Rohlíček.

Popředí tabulky se naopak vzdálilo Dobroměřicím, které si plánovaly, jak uhrají v posledních třech utkáních devět bodů, doma je ale zaskočil Libouchec a vyhrál 3:2.

„Nepotvrdili jsme výkon z Neštěmic, kde jsme se nakopli. Libouchec hrál dobře dopředu, ale je nutno říci, že my jsme hráli špatně, chybělo nám tam srdíčko. Tohle se nám nepovedlo, nemohu pochválit nikoho. Jsme zklamaní,“ řekl David Holeček, trenér FK Dobroměřice.

Litoval, že jeho tým nevyužil zaváhání konkurentů. „Hráli jsme až v neděli a znali sobotní zápasy. V případě výhry jsme se mohli dotáhnout na čelo tabulky, ale tentokrát nám to nevyšlo. „Po sérii výher jsme zase zaváhali,“ dodal Holeček.

Na hony vzdálené starosti oproti ostatním týmům má Střekov, který v tomto víkendu překonal smutnou porážku z Neštěmic 0:21. Střekov tentokrát v Mojžíři padl 0:22. Střekovští mají v tabulce strašidelné skóre 7:159.