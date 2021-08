Druhými zápasy pokračovala 3. kolem (1. kolo bylo odložené) také I. B třída fotbalistů. Ve skupině A zůstávají bez ztráty kytičky hned čtyři celky (Heřmanov, Chuderov, Bohušovice nad Ohří a Pokratice-Litoměřice), v béčku je to o jeden tým méně (Strupčice, Obrnice a Meziboří).

Nejvíce branek viděli diváci ve Svádově, který doma přestřílel Českou Kamenici 6:4. Svěřenci hrajícího trenéra Martina Nováka sice prohrávali od 3. minuty 0:1, pěti brankami ještě v úvodní pětačtyřicetiminutovce však rozhodli o svém triumfu. Dvěma trefami se na tříbodovém zisku podíleli Robert Šich a Rudolf Vošahlík.

„Myslím, že první půle od nás byla velice kvalitní, předvedli jsme výkon, jakým bychom se chtěli v sezóně prezentovat,“ pochvaloval si Novák. „Dali jsme pět branek, k tomu jsme měli řadu dalších příležitostí. Hráli jsme jednoduše, po zemi, to je styl, který bychom rádi praktikovali,“ pokračoval. Druhou půli už podle jeho slov ovlivnilo nejen velké horko, ale také náskok tří gólů. „Podle mého jsme vyhráli zaslouženě, dali jsme šest branek, ale musíme ještě zapracovat na obraně. Mám radost, že se nám před našimi fanoušky povedlo odčinit nepovedený výkon z 1. kola v Heřmanově. Už před sezónou jsem říkal, že začátek bude strašně důležitý, takže je fajn, že nám to tolik neuteklo,“ doplnil.

„Dneska jsme totálně vyhořeli v obranné fázi , ale ne jen obránců, ale celého mužstva, i když tentokrát se skoro všem obráncům zápas nepovedl. Dát venku 4 góly a nemít ani bod je hodně špatné,“ bědoval trenér České Kamenice Josef Rákosník. „Nechali jsme si dát na konci poločasu za stavu 3:2 dva úplně zbytečné góly po velkých chybách a domácí si už druhou půli pohlídali. Hráli jednoduše, ale účelně, za to my hodně komplikovaně. Do dalších zápasů si to musíme vyříkat a zlepšit přístup,“ zavelel důrazně.

HEŘMANOV VÁLÍ

Parádní jízdu zatím předvádí Heřmanov, který po výhře 5:1 nad Svádovem zdemoloval 6:0 Unčín, navíc na jeho pažitu! Na čele ho stíhají odpadlík z I. A třídy Chuderov, jenž vyhrál vysoko 6:2 nad rezervou Roudnice, a také ambiciózní Pokratice s Bohušovicemi. „Bohužel se nám v úvodu sezony nedaří hra dozadu, dostáváme hodně branek. Tak to bylo i před rokem, kdy jsme se dávali dohromady za pochodu,“ zhodnotil porážku s Chuderovem vedoucí Roudnice B Bedřich Matoušek.

DRUHÁ NULA

Jedním ze stoprocentních celků na čele skupiny B zůstává Meziboří, které navíc stále nedostalo gól. Ani v Krásném Dvoře brankář Tomáš Bohata neinkasoval, o výhru 2:0 se zasloužili také střelci Václav Semenec a Vojtěch Nesper, jenž se trefil i v úvodním kole. Lídrem jsou Strupčice, které zničily Osek 6:1, Obrnice zvítězily 3:1 v Chlumčanech.