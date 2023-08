Velezkušený „Ljeva" hrál poprvé za Modlany v pohárovém duelu proti Štětí, který Baník projel na penalty. Rodák z Bosny a Hercegoviny nedal rozhodující penaltu, poté laboroval s kolenem. „To bylo to moje bolavé koleno. Když se ozve, dlouho se léčím. Pak jsem i málo trénoval, tak dostali šanci ti, co chodili na tréninky víc."

Zápas proti Neštěmicím se pro Modlanské nevyvíjel dobře, po gólu Patrika Láchy brzy prohrávali. Pak ale dokázali skóre otočit, vítězný gól dal Verbíř devět minut před koncem. „Kluci byli v kabině zklamaní, že to herně nebylo ono, že se přizpůsobili soupeři. Takže taková holomajzna… Ale výsledkově dobré," bral Ljevaković tři body. „Důležité bylo za stavu 1:1 přežít několik šancí Neštěmic," dodal.

Teplická legenda hrála ještě před rokem za rezervu „sklářů" třetí ligu. Jaké je její srovnání s krajským přeborem? „Česká fotbalová liga je víc o pohybu, tady si to snaží kluci dávat do nohy. A hlavně je to v Baníku hodně na pohodu, i když vyhrávat chceme. Je to tu především o partě. Jít si zahrát, dát si pivo."

Modlany mají široký kádr, Ljevaković by nepohrdl ani béčkem. „Klidně si půjdu zahrát i za béčko okresní přebor, to mi nevadí. Hraju to tady hlavně kvůli partě. Mým úkolem je předávat zkušenosti mladším. Do koučování se ale Dolymu nepletu, maximálně mu řeknu soukromně nějaký svůj postřeh. Trénování si nechávám až na teplickou mládež."

SK Baník Modlany - FK Český Lev Neštěmice 2:1 (1:1). Branky: 28. Valenta, 81. Verbíř - 9. Lácha. Rozhodčí: Suchánek - Hanzal, Davignon. ŽK: 4:4. Diváci: 200.