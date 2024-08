Pro předplatitele

František Bílek dnes 14:59

Co se to děje s tím Baníkem? Jaro Modlanům vůbec nevyšlo podle představ, navíc se šířily zprávy, že dobrovolně opustí kolbiště krajského přeboru a smíří se s účastí v I. A třídě. Nakonec ale pod vedením trenéra Michala Doležala vstupují do další sezony po boku nejlepších krajských celků. V sobotním duelu prvního kola se silnými Louny i přes prohru 1:3 ukázaly, že můžou být velmi konkurence schopné.