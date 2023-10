Modlany byly celý zápas lepší, míč měly daleko častěji na kopačkách než domácí. Jenže se mu nedařilo v koncovce. Až povedený pokutový kop Dominika Valenty zajistil hostům tři body. „Domča chodí až v průběhu zápas, navíc moc netrénuje. Má nějaké problémy s břichem. Ale skoro v každém zápase dá gól. Jsme rádi, že jsme ho v létě přivedli, v útoku jsme měli problémy. Navíc je fajn do party," medí si Doležal.

V Jilovém se ve velmi dobrém světle představil celý modlanský tým, dobře hráli například zkušení Sigmund, Stožický, Ljevaković nebo Verbíř. „Byl to týmový výkon. Kluci neztráceli balony, byli po celý průběh zápasu lepším mužstvem. Navíc to zvládli vzadu, což je náš problém, protože dostáváme hodně branek z brejků."

Srbice dostávají hodně gólů. „Vyrábíme dětské chyby. Je to šílené," běduje kouč

Doležal si myslí, že soupeřům Baník vyhovuje hrát zezadu a trpělivě čekat na šance k úniku. „Často dominujeme na míči a pak nám někdo uteče. Ale také umíme hrát zezadu; za 14 dnů jedeme do Černovic, tam určitě budeme takhle hrát."

Baník je nyní na jedenácté příčce, z deseti zápasů čtyři vyhrál a šest prohrál. „Nám je jedno, jestli jsme třetí, nebo desátí. Samozřejmě, že nechceme být dole, ale zároveň nemám ambice se hnát za postupem. Prioritní pro nás je naše mládež. Jsme rádi, že se daří béčku v okresním přeboru, kde můžeme ohrávat dorostence, na to je okres ideální," tvrdí Michal Doležal.

Do áčka už si vytáhl Libora Emingera, na šanci čekají další mladíci. „To je smysl našeho klubu. V béčku teď je super parta, která se vytvořila kolem Helíska, Rosochy a dalších. Je tam mix zkušenosti a mládí, zpravidla kluci soupeře uběhají. Ale není to tak, že bychom chtěli mít v béčku půlku kluků z áčka. Spolupráce sice funguje, ale nebylo by fér to takhle dělat. Raději dáváme šanci dorostencům. Věřím, že brzy budeme moct do áčka posunout další mlaďochy."

Jak utkání viděl kouč Jílového Ondřej Barilla? „Herně to byl z obou stran podprůměrný zápas. Rozhodla poslední minuta a sporná penalta. Rozhodčí to viděl tak, jak to viděl. V prvním poločase jsme byli horším týmem, po změně stran jsme hru vyrovnali. Byly tam z naší strany dobré situace, ale když nedáme gól, těžko můžeme vyhrát. V našem rozpoložení by i ta remíza byla dobrá, třeba bychom urvali penalty. Ale bohužel,“ hlesl.