Podzim Baník neměl ideální, v tabulce ho najdeme až na třináctém místě. To je po loňském čtvrtém místě a triumfu v krajském poháru zklamání, přestože ambice na postup do vyšší soutěže v Modlanech nejsou a ani nikdy nebyly. „Na podzim někteří hráči netrénovali, protože změnili práci, tak dávali přednost jí. Pro to mám pochopení. My hráče neplatíme, takže práce u nich musí být na prvním místě," říká 46letý Doležal.

Anketa o nejoblíbenější fotbalový klub Teplicka: Odrazí Proboštov nápor Junioru?

Zkušený harcovník dokonce chápe i to, když dá někdo přednost wellness víkendu s manželkou či jiným rodinným záležitostem. „Hrajeme krajský přebor, nejsme profi, tak proč to hrotit? I teď v přípravném období se snažíme hrát přípravné duely v týdnu, aby víkendy měli hráči volný. Vím, že některé týmy hrají každý víkend, ale my to prostě máme jinak. Sám jsem vypozoroval, až chuť hráčů v zimě do těch zápasů dlouhodobě není taková, jak by měla být, leckdy se týmy ani neschází. Ale trénujeme třikrát v týdnu. Tréninky jsou pro to, jak to pak vypadá na hřišti, hodně důležité."

Víte, že…

… nejlepším střelcem Baníku je Dominik Valenta? Na podzim dal 10 branek.

Modlanští to nehrotí ani při mistrovských zápasech. Ambice na postup do vyšší soutěže ve vísce na Teplicku nikdy nebyly a ani nebudou. „Jsme především dobrá parta. A prioritou je pro nás výchova mládeže. Když někdo z těch zkušených kvůli práci nemohl, postavili jsme dorostence. Na tréninky chodíme ve velkém počtu i díky nim. Na začátku jara budeme muset bodovat, tak tolik šancí nedostanou, ale pak je tam zase budeme dávat, ať se ohrají," sype Doležal z rukávu svůj plán.

Teplický kotel se lepší zápas od zápasu. V neděli s ním slavil i Frťala

Dres Baníku obléká několik známých tváří, naposledy Hrdlička (šéf klubu) s Doležalem získali legendu FK Teplice Admira Ljevakoviće. „Jenže ti kluci stárnou, ať už je to Ljeva, Stóža (Stožický) nebo Francík (Franc). Když pak proti nám nastoupí pět šikovných dorostenců Chomutova za Kadaň, tak je to znát. Mládež je zkrátka cestou, jak zachovat vesnický fotbal. Vím, že některé týmy nabízejí hráčům peníze, ti si tak můžou vydělat třeba šest sedm tisíc korun za měsíci, možná i víc, ale já toho zastánce nejsem, za mě je to nesmysl. Stejný názor má i Hrdla U nás mají kluci pětistovku za vyhraný zápas, jinak nic."

Pro Doležala jsou odstrašujícím případem Domoušice. „Hrály krajský přebor, majitel tam za pět let nacpal do hráč spoustu peněz a pak to skončilo. Teď začínají od nuly. Ať si kluby dělají, co chtějí, je to jejich věc. V Modlanech se ale hraje pro žízeň a radost z fotbalu."

Srbický Onana ví, že na podzim nebyl ve své kůži. Chci týmu víc pomoct, říká

Na jaře bude chtít Baník krajský přebor zachránit, i když pád do I. A třídy by podle Michala Doležala nebyl žádnou tragédií. „Velký rozdíl v cestování by nebyl. Ale je pravda, že kvalita krajského přeboru je větší. Líbí se mi, že teď tam máme hodně derby, když postoupily Proboštov a Ledvice. Určitě je našim cílem záchrana. Přišli k nám mladíci Bechyně ze Štětí a Sukdolák z Oldřichova. Chodí na každý trénink, paráda. Navíc se po delší době uzdravili Kupka s Dolejším. Takže máme čtyři posily," mne si trenér Baníku ruce.