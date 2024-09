V květnu modlanský Baník přežil klinickou smrt, neměl totiž dostatek hráčů, kteří by byli ochotni poctivě trénovat a chodit na zápasy. Vedení proto přemýšlelo o odhlášení áčka z krajského přeboru. Po pár zápasech nové sezony si ale píská. „Rapidně se to zlepšilo. V létě jsme trénovali, jsme nabušení, máme kondici. A hlavně hodně kluků," je nadšený trenér Michal Doležal.

Jaro měl Baník opravdu ošklivé, v nejvyšší krajské soutěži se mu vůbec nedařilo. Aktuálně je po pěti zápasech v tabulce osmý, v řádné hrací době padl jen jednou. O víkendu ale do bojů nezasáhl, jeho zápas v Černovicích byl odložený. „Občas není víkend bez fotbalu špatný. Jenže bylo ošklivé počasí, takže jsem si zalezl pod deku, udělal jsem si čaj a koukal na anglickou a španělskou ligu. Bez fotbalu jsem tak nebyl," líčí Doležal.

V týdnu už byl zase v pohotovosti, areál Baníku každý den zaplnilo velké množství dětí, dospělí byli také v akci. „Hrajeme teď dvakrát doma, máme Žatec a Bílinu. Doma chceme vyhrávat, i když to pro nás není lehké, protože se nám hraje líp spíš venku. Ale tak to má většina týmů."

Atmosféra na kopané v Modlanech | Video: Deník/František Bílek

Podle Doležala jen Louny, Neštěmice nebo Litoměřickou umí doma obrany soupeřů rozebrat do posledního šroubku. „Nám spíš sedí hra na brejky. Domácí zápas s Kadaní potvrdil, že do plných neumíme. Spíš je to o standardkách. Ale je super, že máme fyzičku, bušíme do toho. Zároveň je tam i sebevědomí, nikoho se nebojíme. Jen prostě ty týmy, co jsem jmenoval, jsou fotbalově jinde."

Největší radost má Doležal s postupným zařazováním mladíků do sestavy. „Když jsme s výchovou mládeže začínali, byla naše vize, že z nich časem poskládáme áčko. A ta doba se pomalu blíží. Už teď v něm máme tak čtyři pět vlastních odchovanců. K tomu jsou tam teď mladíci Řepka a Matkovič z Teplic. Jednou přijde doba, kdy budeme mít jen vlastní kluky," těší se kouč Baníku.

Nebojí se, že někteří z odchovanců budou mít myšlenky na vyšší soutěže? „To se samozřejmě může stát. Pokud někdo bude mít ty ambice, tak mu to budeme přát a do divize nebo třetí ligy ho pustíme. Osobně si ale myslím, že tu většina kluků zůstane a své práce skloubí s fotbalem na krajské úrovni."