Myslím, že budete minulou sezonu jen chválit… Byla pro Modlany úplně bombová, senzační. Oba dva dorosty byly mistrem, áčku se taky dařilo. A vyvrcholilo to ziskem severočeského poháru. Chtěli jsme ho strašně moc, tak jsme si to užili náramně. Přepsali jsme historii Modlan!

A teď už se určitě těšíte na předkolo.

Máme Štětí. Uvidíme, jak se nám s ním bude dařit, ale určitě bychom chtěli postoupit.

Srbice před čtyřmi lety porazily v předkole dokonce třetiligové Brozany.

Já myslím, že i my bychom mohli Štětí potrápit a i přes něj postoupit. Musíme dobře potrénovat a mít trošku to štěstíčko.

Baník získal jako posilu legendu Teplic Admira Ljevakoviće. Co vy na to?

To je obrovská posila! Když bude i Stóža (Stožický) zdravotně v pořádku, když bude i Francík (Franc), tak budeme úplně top.

Co se dá od Ljevy v Modlanech očekávat?

On bude posilou nejen na hřiště, ale i do kabiny. V Teplicích hrál šestku, byl tvrdý, agresivní, to nám hodně pomůže. Spousta mančaftů se ho bude bát, soupeři s ním nebudou chtít jít do soubojů.

A nebudou z toho žluté či červené? To je Ljevova specialitka, tím je známý.

Podle mě bude mít velký respekt u rozhodčích. Jen tak mu žlutou či červenou nedají. A nemyslím si, že to bude na hřišti nějak přehánět.

V krajském přeboru vám přibyli dva soupeři z Teplicka, Ledvice a Proboštov…

…to se strašně moc těším! Budou derby, to je super. Na derby se člověk vždy vyhecuje, chce ho za každou cenu vyhrát. Pro mě bude největší derby s Proboštovem, protože jsem za něj hrál. To bude pro mě úplný vrchol.

Vy jste sparťan, vrcholem by pro vás bylo potkat v Mol Cupu Spartu, ne?

To je dlouhá cesta, Sparta jde snad až do druhého či třetího kola. My asi v poháru dva tři zápasy nevyhrajeme… Ale pochopitelně by to bylo krásné. Hrát se Spartou, to bych byl v sedmém nebi!