Baníku se povedl začátek, ve 12. minutě díky dvěma přesným zásahům Víta Poura vedl 2:1. Hosty pak zlomila penalta, kterou sudí Teska proti nim nařídil zkraje druhého poločasu; nažhavený Pour byl neomylný. Čtvrtý přesný zásah a tím pádem i poslední hřebíček do chlumčanské rakve zatloukl Siřiště. „Konečně! Odmakali jsme to. Před tím se nám moc nedařilo, teď tam padlo skoro všechno, do čeho jsme kopli. Za ty tři body jsme fakt rádi, zvlášť proti celku z vršku tabulky," rozplýval se osecký Jaroslav Procházka.

Chlumčany sice přijely pod Rýzmburk bez několika hráčů základní sestavy, do branky se dokonce musel postavit jejich hrající trenér, i Baník měl ale řadu fotbalistům mimo hru. „Dost jich chybělo. Mašek, Netymach, Měšťánek, Urbánek, Holub, Prášek, Gerhard, Hyneš nebo Tokar. Takže to bylo vyrovnané po téhle stránce."

Osek překvapil poměrně pohledným fotbalem, fanoušci nebyli svědky pouhého nakopávání míčů dopředu, jak je často v nejnižší krajské soutěži zvykem, když jde o záchranu. „Neměli jsme co ztratit proti jednomu z nejlepších týmů soutěže, chtěli jsme si zkusit zahrát fotbal. A ono se to povedlo. Jak jsem říkal, vyšlo nám skoro všechno, na co jsme sáhli."

Procházka ví, že s blížícím se koncem soutěže půjde do tuhého. „Teď budeme mít týmy, které jsou okolo nás. S těmi musíme bodovat. Spadnout určitě nechceme!"

Jenže vrabci na oseckých střechách si cvrlikají, že i v případě záchrany by se možná Osečtí dobrovolně přihlásili do okresního přeboru. „Pokud bychom neudělali nějaké hráče, tak by ta následující sezona byla v B třídě podobná. Budeme mít schůzi a tam si řekneme, co dál. Teď ale máme v hlavě, že bojujeme o záchranu," zdůraznil Jaroslav Procházka.