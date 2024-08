„Nejsou to ještě hotoví hráči pro základní sestavu, ale budeme je chtít zabudovat do týmu. Jsou pro nás takový vklad do budoucna. Hotovou posilou by měl být můj brácha Pavel, který se vrátil ze Zélandu, ale pořád ho nepustili cestovatelské choutky, takže doufám, že zase neuteče do ciziny."

Atmosféra na fotbale v Oseku | Video: Deník/František Bílek

Další novinkou je odchod trenéra Dragouna. „Řešili jsme, kdo bude nový trenér. Nakonec jsme zvolili Honzu Nedvěda, kterému trochu vypomáhám jako asistent. Honza je momentálně po operaci, jinak by nejspíš ještě hrál, ale je to kluk se zkušenostmi z vyšších soutěží, z Německa. Tréninky jsou pod ním náročné, ke klukům má blízko, takže z přípravy mám dobrý pocit."

Osek se snažil poctivě trénovat, ale ne všichni chodili pravidelně. „To, že byli na každém tréninku, se dá říct o nějakých 12 - 14 lidech. Není to zlé. Samozřejmě ti, kteří by to potřebovali nejvíc, to pravidelně trochu flákají, ale tak je to asi vždycky," ušklíbne se Váňa.

Cílem prý jednoznačně bude záchrana. „Jiné ambice nemáme, uvidíme jak kvalitní bude soutěž. Je tam pět nováčků z okresů, nikdo k nám nesestoupil. Do I. A třídy postoupily Klášterec, Litvínov, Lenešice, takže určitě v soutěži nebude tolik kvalitních týmů," míní Patrik Váňa.

„Každopádně sleduju třeba SK Dubí, to může černý kůň soutěže, ačkoli se jedná o nováčka. Myslím, že letos bude chtít hrát o postup Duchcov, předpoklady k tomu má. Tradičně budou asi nebezpečné Chlumčany, i když se proslýchalo, že měli nějaké větší odchody, určitě se budou ve vyšších patrech pohybovat Kryry. Uvidíme, jak se nakonec zamíchají karty."