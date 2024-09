V minulosti příležitostně kopal za Kopisty, jezdil i do Třebívlic. „Měl jsem fotbal po sezoně jako součást letní přípravy. V Kopistech jsem toho moc nenahrál a v Třebívlicích jsem hrál spíš za staré pány. V Oseku už jsem párkrát trénoval, přivedl mě sem Štěpán Urbánek, také hokejista. Řekl jsem si, že to zkusím."

V Oseku Bakrlík hraje na kraji obrany, z pěti zápasů odehrál čtyři. „Dřív jsem hrál pod hrotem, teď jsem vzadu. Ten kraj obrany ale pro mě moc není. Když na mě nastoupí někdo mladší, tak je můj věk znát."

Baník má zatím na svém kontě jen jednu výhru. V čem je podle jeho letní posily problém? „Některé zápasy jsme nezvládli, i když byli dobře rozehrané. Třeba naposledy s Duchcovem, kdy jsme vedli 2:0, ale ve druhé půli jsme úplně přestali hrát. Musíme být víc koncentrovaní a pobavit se o taktice. Nesmí se už stávat, že soupeře budeme pouštět do hry."

František Bakrlík se zároveň věnuje svým dvěma synům - fotbalistům. „Staršímu je 17. Byl ve světě, teď se vrátil a hraje za Jablonec. Doufám, že se tam chytne a dokáže prosadit. Mladšímu je 10, kope v Litvínově. Snažím se oba podporovat a dávat jim nejen fotbalové rady, ale i životní. Pro děti je důležité, aby fotbal měly opravdu rády a bavily se jím. Pak jsou ochotné na sobě dál pracovat a rozvíjet se."

Hokej už Bakrlík nechce řešit, za incidentem v Kralupech udělal tlustou čáru. „Dal jsem si předsevzetí, že chci hokej hrát do čtyřiceti. Bohužel se to zvrtlo, takový konec jsem nechtěl. Na druhou stranu se nestalo nic takového, aby to muselo být od rána do večera na prvních stránkách a v televizi," myslí si muž, jehož média označila v kontextu kralupské aféry za padoucha. „Teď už se tomu zasmějeme," přiznává.