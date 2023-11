Na vršek nemáme, dole jsme zaslouženě. Kluci ale bojují, je kouč Oseku nad věcí

/FOTOGALERIE/ Osecký Baník po třech vítězných zápasech klopýtl. Doma mu sebral všechny důležité body celek z Kryr, který zvítězil 4:3. „Je to škoda, měli jsme to dobře rozehrané. Ale kluci bojovali, za to si určitě zaslouží pochvalu," hodnotil výkon svého týmu trenér Petr Dragoun starší.

Atmosféra na fotbale v Oseku | Video: Deník/František Bílek

Osobnost Deníku Zdeněk Rollinger mladší: O velký fotbal mě připravily operace kolen /ROZHOVOR/ Jméno Zdeněk Rollinger fotbaloví fanoušci na Teplicku určitě znají. V 90.… Přečíst článek > Proč Baník nedokázal uhrát lepší výsledek? Podle kouče je na vině nedisciplinovanost. „A také nezodpovědnost," přidává. „Bylo tam několik chyb, které nás stály body. Třeba třetí gól byl po standardce, kdy soupeř hlavičkoval sám. Kdyby to bylo v souboji, tak nic neřeknu, ale nechat ho tam samotného… Problémem jsou góly pět minut před a pět minut po pauze. Hráčům zdůrazňuji, že si to mají pohlídat. A do toho vyloučení Kučery. Opravdu je ztráta bodů zbytečná." Na rozdíl od začátku sezony, kdy Osečtí čekali na první bod až do 8. kola, si ale Petr Dragoun starší může pískat. „Je pravda, že se to zvedlo. Účast na tréninku je oproti minulým létům dobrá, kluky to začíná bavit, aspoň sami tak mluví. Jen máme strašně moc starších hráčů, což je trošku problém. Potřebovali bychom mladou krev. Na vršek nemáme, budeme hrát spodek, jsme tam zaslouženě." FOTO: Duchcov vyklízí pozice, Litvínov šplhá vzhůru Dragoun po svých svěřencích vyžaduje rychlé napadání, s včasným přistupováním k protihráčům ale mají hráči Baníku problém. „No, to je tím, že tam jsou ti starší. Když pak narazíme na mladé, běhavé mužstvo, tak je to znát. Jenže není kde brát. Mladí nám utečou, vrátí se pak v pětatřiceti, když dostanou rozum. Proto dlouhodobě hraje Osek o záchranu," ví kouč, kde mužstvo tlačí bota. Na druhou stranu ho těší, že nikdo zápasy neodchodí, všichni se snaží. „Diváci i po prohře zatleskají, protože vidí tu snahu. Jsem spokojený, že se tým zvedl. Víte, já nejsem žádný super trenér, ani oni nejsou žádní super hráči, ale důležité je na hřišti odevzdat vše."

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu