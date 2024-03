V Lenešicích mužstvu z Teplicka při absenci několika hráčů základní sestavy ani nezbylo nic jiného, než s klubovým autobusem zajet přímo před vlastní branku. „Našim cílem bylo nedostat deset gólů, jako se nám to stalo v posledním kole minulé sezony, kdy jsme tam prohráli 0:11," tvrdí bezelstně Váňa.

Sám se postavil do obrany, ačkoli původně měl zápasu přihlížet jen ze střídačky. „Jsem také zraněný, ve druhé půli jsem už jen pajdal. Ale nebylo zbytí, bylo nás opravdu málo, na střídačce seděl jen Jirka Hyneš. Naštěstí si Lenešice se zaparkovaným autobusem nedokázaly poradit. Věděli jsme, že máme pár zdravých hráčů, kteří můžou v závěru hrozit. Takže když to bylo jen 0:1, zkusili jsme posledních deset minut zapnout a vyrovnat."

Baník poslal duel do penalt v první minutě nastavení, trefil se právě Patrik Váňa. „Penalty byly jen díky tomu, že nás neskutečně podržel brankář Průša. I celá obrana hrála strašně obětavě. Je zajímavé, že body máme ze zápasů s celky z vršku tabulky. Ukazuje se, že když zvolíme dobrou taktiku, pravda, hnusnou a nepopulární, tak jsme schopni hrát s každým. Ale musíme bodovat hlavně doma a s těmi týmy, které jsou okolo nás," ví Váňa.

Osecké souží úzký kádr. V zimě odešel Jiří Štika do Hrobu, naopak ale vedení získalo Martina Měšťánka jako volného hráče. „Bohužel se nám těsně před začátkem jara zranili dlouhodobě klíčoví hráči. Jakub Mašek má letos sezóně. Očekávali jsme návrat Štěpána Urbánka, který vždy pomáhá po konci hokejové sezóny, ale nedohrál ani play off druhé hokejové ligy, má zlomenou ruku. A Lukáš Dragoun má také zranění, které si vyžádá zhruba měsíc. To jsou pro nás obrovské ztráty."

Není proto divu, že se do kádru Baníku vrátil 48letý prošedivělý veterán Václav Müller. „Pozor, to ale není o naší hráčské krizi, ale o výsledek jeho práce v celé zimní přípravě. Venca je totiž důkaz, že věk je jen číslo. Málokdo z týmu je tak fyzicky připravený jako. I na hřišti dokázal, že nám má pořád co dát. Nikdy nebyl rychlík, ale přehled, zkušenosti a zápal má velký. Je plnohodnotným členem týmu."

Aktuálně je Osek na třinácté příčce a je zřejmé, že o body se bude muset rvát až do třicátého kola. „Záchrana je náš jasný cíl, ale i tak budeme před novou sezonou o tom, jestli přihlásíme B třídu, nebo dobrovolně půjdeme o soutěž níže do okresního přeboru, rozhodovat na hráčské schůzi. Už se tak dělo před rokem, musíme o tom přemýšlet čím dál tím intenzivněji. Každopádně se zachránit chceme, abychom si mohli rozhodnout o našem dalším osudu sami."

Jaké jsou důvody oseckého váhání, Patriku Váňo? „Nemládneme a mladí nám chybí. Těžko se kluci získávají odjinud, stejně jako posily ve zralém věku. Problémem je i to, že město Osek od roku 2024 definitivně přestalo podporovat finančně dospělý tým. Už minulý rok jsme měli namále; po našem nátlaku a nátlaku opozice jsme na dospělý fotbal nakonec dostali alespoň 35 tisíc. Samozřejmě, že sháníme sponzory, vybíráme příspěvky, takže si peníze na chod týmu seženeme, ale pokryjí vyloženě chod áčka a k tomu maximálně dvě posily za rok. Jinak ale bez podpory města pojedeme v podstatě na výpary."

Město Osek navíc snížilo oproti minulému roku o 25 procent příspěvek na mládež. „Minulý rok jsme na ni dostali 200 tisíc, tento rok už jen 150 tisíc korun. Vzhledem k tomu, že jen soustředění mládeže nás bude stát 80 tisíc, abychom udrželi nějakou finanční hladinu za soustředění pro rodiče, tak dětem v podstatě nemůžeme dopřát nic navíc," štve klubového předsedu.