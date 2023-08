Změn v Oseku příliš není. Z Neštěmic přišel Tomáš Netymach, který zároveň projevil přání trénovat mládež, do Rtyně odešel Jakub Kraner. Klubovému vedení se povedlo změnit hostování brankáře Tomáše Průši z Oldřichova na přestup. „Usilovali jsme o výraznější posílení. Ale přestupy ještě uzavřené nejsou, tak uvidíme. Určitě by nám ale pomohlo, kdybychom měli do každé řady aspoň jednu posilu navíc. Jak kvůli šířce kádru, tak pro zvýšení konkurence. Každopádně doufáme, že budeme silnější než v minulé sezoně. Alfou a omegou bude docházka," je Patrik Váňa vědomý největšího handicapu týmu.

Potěšilo ho, že když šlo na jaře do tuhého, kolektiv se semkl. „V zimě bylo docela dost odchodů, nezacelili jsme díry, na jaře jsme to látali. Špatné to bylo i vinou toho, že jsme neměli dobrý jarní start. To, jak jsme zvládli záchranu, mě utvrdilo v tom, že kádr kvalitní je. Jen prostě je potřeba u kluků, aby měli ochotu bojovat a obětovat svůj čas za tým," vyzývá osecký šéf k lepší morálce.

Když byla řeč o špatném vstupu do jara, Váňa se osype. „Snad se to nebude opakovat. Už teď víme, že pár lidí bude na začátku soutěže na dovolené. Do toho práce… Asi to nebude ideální, co se skládání sestavy týče. Věříme, že klukům bude vyhovovat sobotní dopolední čas, když si ho sami vybrali. Podle mě je to ideální čas pro fanoušky, protože to pěkně navazuje třeba i se zápasy Teplice. Dopoledne do Oseka, oběd a na Teplice. Ale uvidíme, jak sobota dopoledne bude vyhovovat."

Baník Osek také disponuje novými webovými stránkami, které nyní postupně plní. „Fanoušci nejvíc oceňují a sledují hlavně facebook, ten využíváme nejvíce. Chceme ale prezentovat všechna družstva, protože základem každého klubu je široká základna mládeže. Na webu prezentujeme naše sponzory a partnery. Je spíše pro ty, kteří vyloženě hledají klub, chtějí o něm nějaké informace, kontakty a tak dále. Naši místní fanoušci ale více sledují facebook," má Váňa odpozorováno.

Těší ho, že se klubu zároveň povedlo stabilizovat finanční situaci. „Povedlo se nám získat několik sponzorů. Podpora města je cílená hlavně na mládež, to jsme samozřejmě moc rádi, na dospělý fotbal je to pak už holé minimum pro nějaký chod soutěže. Ale i na dospělé jsme nějaké finance získali, takže netrpíme. Na nějakou tu posilu jsme si také našetřili."

Osečtí by si už přáli mít nové kabiny, po kterých už nějaký rok touží. „V červnu NSA zveřejnila podporu dotací pro výstavbu nových kabin ve výši cca 13 miliónů korun. Vysoutěžená cena na nové kabiny byla plus minus 28 milionů. Bohužel to v červenci zastupitelstvem neprošlo," mrzí Váňu. Není ale všem dnům konec. „Od NSA má město čas na vyjádření o přijmutí dotace do poloviny listopadu, v září o tom bude zastupitelstvo znovu jednat. Současná koalice chce ale přijít s jiným projektem na nové kabiny z montovaných buněk. Vypadá to tak, že v příštím roce bychom se už měli určitě dočkat, jen záleží, který projekt projde zastupitelstvem."