Městský sportovní areál Baník využívá díky smlouvě s městem. Často si prý ale připadá jako nevítaný host. „Bylo nám řečeno, že nemáme právo vybírat vstupné, jen dobrovolné. Diváci nám naštěstí přispívají, ale u vstupu na stadion se objevila cedule, která říká, že vstupné na zápasy se nevybírá. Řada jiných návštěvníků je tak zmatená, když se jich zeptáme, jestli nám přispějí."

Jaký je argument města pro neprodávání vstupenek na mistrovské fotbalové duely? „Fotbalové hřiště je součástí komplexu sportovišť, na které je určené vstupné, kdy lidé mají i celoroční permanentky. Není možné, aby byl jejich vstup na sportoviště omezován dalším poplatkem vybíraným fotbalovým klubem. Město Osek naopak na všechny domácí zápasy fotbalového klubu umožňuje fanouškům vstup zdarma," vysvětluje starosta Krtek.

Atmosféra na fotbale v Oseku | Video: Deník/František Bílek

Váňa se problém snaží pochopit, ale přesto kroutí hlavou. „Pro nás je to jeden z příjmů. Kdyby byla snaha, tak se cesta přeci najde. My žádnému sportovci nebránili, aby si v době našich utkání šel zasportovat."

Na vstupném vedení fotbalového klubu lpí, protože letos od města nedostalo na mužstvo dospělých ani korunu. „Jako fotbalový oddíl jsme od města dostali dotaci jen na mládež ve výši 150 tisíc korun na rok, toť vše. Nedávno šéf Okresního fotbalového svazu Teplice Rudolf Řepka říkal, že právě samosprávy jsou pro malé kluby důležité, že by měly fotbal podporovat. U nás tomu tak není," štve Patrika Váňu.

Vedení města Osek v čele s Václavem Krtkem je ale přesvědčeno, že se fotbalový Baník těší jejich velké přízni. „Město Osek podporuje městský sport, na který vynakládá nemalé prostředky. Na mládež fotbalisté dostali 150 tisíc korun. A to není vše, vždyť město stojí údržba areálu více než 2 milióny korun ročně. Fotbalový klub platí dle smlouvy 2 tisíce korun měsíčně. Tyto peníze platí z dotace, kterou mu poskytujeme."

Je to váš koníček, plaťte si ho sami

Podle Krtka má fotbalový klub jediné náklady na rozhodčího a na dopravu na venkovní zápasy. „Pan Váňa uvedl, že další peníze jsou potřeba i na možný nákup hráčů. Jenže my naprosto nechápeme, proč by mělo město platit naftu na jejich koníček. Navíc v minulých třech letech fotbalový klub dostával 200 tisíc - 230 tisíc korun, které ani nevyužil a dotaci vracel. Využil ji jen v poslední rok, jenže v době, kdy se o nové dotaci rozhodovalo, nebylo známo její vyúčtování. Proto finanční výbor navrhl snížení dotace na tento rok."

Proč baníkovci po dva roky naplno dotaci nevyčerpali? „Na to je jednoduchá odpověď - jednalo se o covidové roky. My nerozporujeme podporu mládeže městem. Ale myslíme si, že by mělo podporovat i dospělé. Jak říká pan starosta: areál je sportovní komplex, ta údržba 2 miliony, která mi přijde vzhledem ke stavu přemrštěná, navíc nejde jen na fotbal. A nezapomínejme ani na dresy, míče - to všechno podléhá opotřebení a nejsou to levné položky. My si je musíme hradit sami. O přestupech ani nemluvím, na ně zkrátka peníze nemáme, proto hrajeme několik let opakovaně o záchranu."

Dočkají se nového zázemí. Ale…

Fotbalové boje navíc Osek hostí v nedůstojném prostředí. Baník totiž před lety přišel vinou vichřice o kabiny, po rekonstrukci sportovního areálu se dočkal k pouze provizorního buňkoviště. To by mělo být už na podzim nahrazeno novými kabinami za necelých 10 miliónů korun. Ani v tomto případě ale není vedení fotbalového klubu zcela spokojeno, samo totiž navrhovalo projekt, který by byl reprezentativnější a funkčnější.

„Jedná se o modulovou stavbu, její dokončení ja plánováno do konce listopadu tohoto roku. Bude to plně funkční zázemí pro pořádání turnajů a dalších akcí, bude obsahovat bufet, místnost pro rozhodčí i správce areálu. Jsem přesvědčený, že je to opravdu povedený projekt za třetinovou cenu oproti původnímu návrhu a s mnohem nižšími ročními náklady na údržbu a provoz," říká starosta Krtek, Váňa z oseckého Baníku je ale jiného názoru.

close info Zdroj: se svolením města Osek zoom_in Schválená studie kabiny close info Zdroj: se svolením Baníku Osek zoom_in Neschválená studie kabiny

„Je pravda, že celková cena nového návrhu je opravdu zhruba třetinové od původního návrhu, na kterém se náš klub podílel," přiznává. „Jenže pan starosta zapomněl dodat, že původní projekt získal dotaci od Národní sportovní agentury, takže výsledný rozdíl by nebyl 20 miliónů, ale nějakých 6 miliónů. Zmiňovaný původní projekt disponoval mnohem větším komfortem; bylo by tam více prostornějších kabin, veškeré sklady, které v novém projektu absolutně chybí, hospoda, garáž a tak dále. Navíc by měl výrazně vyšší životnost. Ten cenový rozdíl mi vzhledem k rozdílu v efektivitě a využitelnosti přijde jako směšná cifra."

Patrik Váňa pro srovnání používá slova jednoho opozičního oseckého zastupitele, který bojoval za původní návrh. „Mohli mít Mercedes za cenu Fabie, takhle mají Fabii za cenu Fabie. Každopádně pro nás je i ten nový projekt pořád lepší než současné odstrkávalo, ve kterém živoříme už několik let."