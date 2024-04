FOTO: Osek se rve o záchranu i kvůli koučovi. Gólman odtajnil speciální motivaci

Trápili se, vůbec jim to nelepilo. Čtyři zápasy nedali gól, pokaždé odešli z hrací plochy s porážkou. I v sobotu proti Málkovu nešla oseckému Baníku karta. Po půli to bylo 0:1, navíc musel dvakrát střídat kvůli zraněním. Pak ale parta kouče Petra Dragouna zapnula a zápas dokázala vyhrát. „Nechceme sestoupit! Bude to fuška, protože máme hodně kluků mimo hru, ale budeme se rvát!" slibuje brankář Tomáš Průša.

I. B třída: Osek - Málkov 3:2 | Foto: Deník/František Bílek

