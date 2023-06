Porazit ale první Strupčice, které prohrály za celou sezonu teprve třetí bitvu, to je jiná káva. "Klukům to sedlo. Pomohly nám dva rychlé góly, kdy se v prvních deseti minutách trefili Lukáš Bánom a Alex Ingardia. Do přestávky jsme přidali třetí branku a pak už se nám hrálo dobře," hodnotil manažer.

V Obrnicích dal oslabený Duchcov deset gólů. Mohlo to být i 20:0, řekl Macháček

Nečekaná výhra přišla mužstvu náramně vhod. "Tří body, s kterými možná leckdo nepočítal, pro nás mají velkou cenu. Vroutek navíc o víkendu porazil 5:4 Blažim a zůstává ve hře. Situace ve spodní části tabulky je nepřehledná. Uvidíme, kolik půjde z každé skupiny mančaftů dolu."

Ohnič čekají poslední kola a v jarním finiši i brutální los. Teď v sobotu doma čtvrté Lenešice, pak další favorit druhé Chlumčany a na závěr výjezd do Údlic. "Už jsem to tak nějak počítal a k jistotě by by mohly stačit čtyři body, bude záležet, jak úspěšní budou ti pod námi, například dobrý los mají Novosedlice. Bude to ještě zajímavé, ale věřím, že to zvládneme," dodal Šturma a slíbil, že pokud mužstvo udržení misi zvládne, dostane do kabiny záchranářský bonus.