Inkasovali jste tvrdý direkt v Proboštově, kde jste dostali desítku. Byl tohle zápas, který jaro zlomil?

Nemyslím si, že to byl zápas, který nás zlomil. Ani nevím, co nás zlomilo. Prostě jaro nelze hodnotit pozitivně.

Jakou roli v nezdarech hraje přístup hráčů? Třeba co se týče docházky na trénink a tak podobně.

Co se týče tréninků, tak na ty se chodilo v malých počtech. Padlo to samozřejmě na všechny ty naše nezdary. Vlastně i na tom tréninku se nikomu z nás nedařilo, takže teď doufáme, že navážeme na podzimní část, kde kluci předváděli skvělé výkony.

Slyšel jsem zvěsti, že v Bílině nejste až tak dobrá parta, že se vám nedaří naladit na jednu vlnu. Vnímáte vy sám, že to není ideální?

Ano, vnímal jsem, že to není ideální. Po zápase máme objednaných dvacet jídel a jde nás na ně pět, což je smutný. A troufám si říct, že v týmu není žádný „vůdce".

K jakém změnám dochází v kádru teď v létě? Posílíte?

Kádr prochází celkové obměnou. Přišlo asi 10 nových lidí, je náš v přípravě 30. Na konci holt na někoho nezbyde místo, vše se bude odvíjet od tréninku.

Ani vám se nedařilo tolik jako v minulých sezonách. Co zatím je? Dávají si na vás obrany soupeřů větší pozor, nebo to je celkově tím, že se nedaří týmu?

Budu se opakovat - na jaře to nešlo vůbec nikomu. A ano, ani mně. Vinu u sebe vidím v tom, že po operaci jsem vlastně nabral pár kileček. (smích) Nebylo to úplně ono, ale věřím, že se do toho vrátím a bude vše tak, jak má být.

Neuspěchal jste návrat? Přeci jen to nebyla maličkost, byl jste pod kudlou…

Pravděpodobně jsem to uspěchal. Řeklo mi to hodně lidí, ať už trenéři nebo fanoušci. Byl jsem na plastice vazu v kotníku.

O návrat do krajského přeboru se snažíte neúspěšně už pár let. Co je podle vás zapotřebí, aby se konečně povedl?

Bohužel se ten návrat do krajského přeboru ne a ne povést… Dvakrát to tam byla otázka bodu, nebo dvou, což je škoda. K postupu si musí sednout prostě vše a to se nám zatím nedaří.

Letos šel nahoru Proboštova a spolu s ním Ledvice. Byly to podle vás opravdu dva nejlepší týmy soutěže?

Proboštov si pro to šel od začátku sezony. Vlastně nedal nikomu šanci, ten je tam zaslouženě. U Ledvic nevím. Na tenhle tým my prostě neumíme. Nebo možná on umí na nás a chce to derby víc. Podle mě tam jsou vyrovnané stabilně ještě Spořice a Dobroměřice.

V příští sezoně to tedy bude bez derby s Ledvicemi. Bude ta soutěž o to chudší? Jsou zápasy s Ledvicemi to, co vás bavilo, namotivovalo?

Myslím si, že to určitě bude chudší o zápas s Ledvicemi, to je jasný. Chodilo vždy dost lidí. Já mám tyhle zápasy rád, bohužel to teď bude bez nich. Ale nalosovali nás krajského poháru, takže si aspoň tam zahrajeme. Určitě to bude ostrá bitva, těším se.

Co pro vás teď bude důležité před startem nové sezony? Potřebujete co nejlepší letní přípravu, dohnat kondičku?

Tak bude důležité dát do kupy lidi a trochu tu partu stmelit. Myslím, že se posílilo dost, tak snad si vše sedne. Kondičku bude potřebovat každý z nás. Na začátku přípravy na ní hodně pracujeme.

Neměl jste chuť změnit dres? Přeci jen jste v Bílině dlouho…

Ne ne, měnit dres už asi nehodlám. Zůstanu v Bílině a doufám, že se s ní dostanu ještě do kraje. Myslím si, že tam Bílina patří.

Na závěr jedna otázky se smutným otazníkem… Skončily Obrnice, což je vlastně váš klub…

Můj klub… Hrál jsem v něm jen jednu sezonu. Ale je pravdou, že tady žiju a mám k němu blízko; znám téměř všechny. Jako každého tady, i mě ten konec mrzí. Zkoušelo se to ještě dávat, do kupy, aby se přihlásil alespoň okres, ale bohužel . Ale pevně věřím, že se tu fotbal ještě někdy začne hrát, ať už to bude za rok, za dva.. Prostě věřím.