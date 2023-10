Kdyby Bílina hrála zápasy I. A třídy jen před vlastními diváky na domácím stadionu, byla by žhavým kandidátem na postup do krajského přeboru. Všechny čtyři duely totiž vyhrála, naposledy se z Kyselky vracel s nepořízenou Rumburk.

Penalta Františka Tůmy | Video: FK Bílina

Bílinští jsou po výhře 3:2 v tabulce na třetí příčce, jejich výhra nad týmem ze Šluknovského výběžku se ale nerodila úplně lehce. „Strachovali jsme se do poslední chvíle o tři body," přiznal kouč Petr Gessel.

Začátek utkání přitom měl favorit ideální. „Povedlo se nám vstoupit do zápasu, byli jsme aktivní a brzy jsme vedli o dva góly. Jenže pak nepřišlo uklidnění, jaké by mělo přijít, naopak jsme přestali běhat, vázla kombinace a po naší chybě jsme ze standardky do půle inkasovali," vylíčil bílinský kouč průběh úvodních 45 minut.

Ústecký zastupitel volá po větší podpoře fotbalu a hokeje. Je nedostatečná, říká

A druhý poločas? „Udělali jsme v kabině nějaké změny, znovu jsme byli aktivní a dali třetí gól. Jenže zase přišla chyba, kdy gólmanu Pecharovi spoluhráč hrábnul do míče, i když křičel, že ho má, a byl z toho druhý inkasovaný gól," mrzelo Gessela.

Od 62. minuty, kdy dal Rumburk kontaktní gól, se tak fanoušci strachovali, jestli Bílinští dokáží svůj náskok uhájit. Povedlo se, jenže Petr Gessel spokojený být nemohl. „Stále nám chybí několik klíčových hráčů, snad budou brzy k dispozici. Za týden jedeme do Pokratic, kde to určitě nebude jednoduché. Venku se nám nedaří, jsme tam žalostní. Máme celý týden na to, abychom se dobře připravili a v Pokraticích zabrali."

FK Bílina - FK Rumburk 3:2 (2:1). Branky: 19. a 48. (PK) Tůma, 5. Klíma - 31. Chlada, 62. Baran (vlastní). Rozhodčí: Krutina - Menšík, Maleček. ŽK: 2:1. Diváci: 120.