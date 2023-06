V probíhající sezoně se spolu zatím utkali jen jedinkrát a slavila po penaltách Kadaň 3:2. Teď si to rozdají podruhé – ve finále krajského poháru. Stadion v Souši v Mostě bude ve středu 7. června v 18.00 hodin patřit vyvrcholení krajské pohárové soutěže, kdy si na trofej myslí jak Kadaň, tak Modlany.

Trenér Modlan Michal Doležal. | Foto: Deník/František Bílek

SK Baník Modlany potvrdil před třemi stovkami fanoušků velmi dobrou formu a pohodu páteční výhrou nad Krupkou (2:1). „Posledních pět zápasů hrajeme dobře, chodí nás hodně trénovat a věřím, že budeme dobře připraveni. Jsem v mírně optimistickém očekávání,“ řekl modlanský trenér Michal Doležal, jenž klíčové hráče před pohárovým finále v posledním mistrovském zápase nešetřil: „Jen jsem kluky nabádal, ať si nenechají dát červenou kartu, ať se nezraní, i když to asi moc neovlivníte. Jsem rád, že jsme s Krupkou vyhráli a všichni hráči navíc budou k dispozici. Dá se říci, že jsme kompletní a na finále se těšíme.“

Zatímco v Modlanech je všechno zalité sluncem, tak Kadaň řeší marodku. Chybí důležití hráči. I poslední výsledky se Kadaňským nevyvedly, když o víkendu doma inkasovali bez odpovědi pět branek od Litoměřicka.

„Vše se to zlomilo kolem zápasu v Černovicích, kdy se nám zranili tři hráči a dva už do sezony nezasáhnou. Lepíme teď sestavu jak se dá, pomáhají dorostenci. Navíc se zranil útočník Valenta, natržený lýtkový sval, takže i střílením gólů to máme složité,“ řekl předseda FK Tatran Kadaň Pavel Kostrzewa.

„Samozřejmě bychom si rádi na krajský pohár sáhli, ale uvidíme, jak se nám ve středu povede sestavit tým, ta zranění bohužel přišla v nevhodný čas,“ mrzí předsedu Tatranu.

„Víme, že Kadaň v poslední době nemá úplně ideální výsledky, ale to nebude hrát ve finále žádnou roli. Hraje se na jeden zápas, může se stát cokoliv, uspět budou chtít oba týmy. Co rozhodne? Podle mě aktuální forma, přístup a možná i trochu fotbalového štěstí," dodal trenér modlanského Baníku.

Poslední vítězové poháru ÚKFS:

2016 - SK Štětí

2017 - FK Louny

2018 - FC Jílové

2019 - Sokol Srbice

2020 - SK Brná

2021 - nehráno pro Covid-19

2022 - SK STAP-TRATEC Vilémov