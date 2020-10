Naposledy Baník doma přetlačil Nové Sedlo, přestože lepší nebyl. „Ale třeba v utkání před tím jsme prohráli s Osekem, když jsme byli jasně lepším mužstvem, ale nedávali jsme branky,“ podotýká Kindl.

Podle něj obraně pomáhá zkušenost v podobě veterána Vladimíra Peška. „Teď proti Sedlu odehrál celý zápas. Ořve to, hráči z něj mají respekt. Je na něm vidět, že trénoval, v šatně si umí říct své,“ říká brankář Ohníče na Peškovu adresu.

Volno Ohníčským vhod nepřišlo. „Radši bychom pořád hráli. Teď už nemůžeme chodit ani po skupinkách, není to dobré.“

Kindl je v Ohníči už dlouho dobu, pomalu se počítá za klubový inventář. „Osm let. Zažil jsem okresní přebor, pak postup, zase pád a postup. Teď je B třída jako A třída, má to kvalitu. Daří se, všichni makáme. Tak fakt škoda, že se nemůže dál hrát.“

Sám Kindl dělá vše možné, aby mohl nastoupit do co největší porce zápasů. „Jsem městský policista. Snažím se brát volno, když je v době zápasu nějaká šichta. Ale ne vždy to jde,“ vykládá muž, kterého si trenéři chválí za velmi dobrou hru nohou. „To se o mně říká nejčastěji. Aspoň za něco mě chválí,“ culí se Kindl.