V tabulce jste byli v minulé sezoně šestí. Spokojenost? Myslím, že jo. Bylo spoustu zraněných, včetně mě, ale vždycky jsme to nějak dali do kupy a zahráli slušně. Nejvíc nás ale mrzí porážka 1:5 v úvodním jarním kole v Duchcově. To jsme naprosto posrali, měli jsme s ním dobrou sérii bez prohry, teď je pryč.

V nové sezoně můžete odpíchnout další sérii. Už se na ni těšíte?

Uvidíme, jak se budeme scházet na tréninky, je doba dovolených… Ale počítá se, že nebudeme kompletní. Každopádně už to chce nějaký pohyb, protože v hospodě si všímám, že každý trošku přibral. Tréninky máme mít dvakrát v týdnu, domluvená jsou nějaká přípravná utkání. Kádr je stejný, slabší nebudeme. Opět se k nám připojil po roce Miroslav Slavík; pokud na sobě zase začne pracovat, tak je to jen posila do týmu.

Už si s kluky říkáte, kde byste chtěli na podzim v tabulce být?

Vždy máme ty nejvyšší cíle. Tudíž se chceme prát o čelo tabulky.

Mluvil jste o docházce. Měli jste s ní problém v covidovém období?

Covidové období nám spíše pomohlo, co se docházky týče. Po zrušení opatření se snad všichni těšili na fotbal, chodilo nás více a více. Problém s docházkou mám snad jen já. (smích)

Máte nějaký sazebníček pokut? Pozdní příchod, alkohol před zápasem, hattrick, nula?

To je samozřejmost. Za co bychom pak pili na dokopné? Nejsou to úplně malé částky, ale dokopná pak stojí za to.

Vy jste jako gólman v Oseku spokojený? Máte dobrou obranu, nebo si zachytáte?

Úplně si stěžovat nemůžu. Naštěstí v obraně nemám druhého Hancka. (smích)

Jaký jste typ brankáře? Řvete na kluky, nebo jste spíš tišší? A co pak obrana, nechá se ráda dirigovat, nebo třeba kapitán Váňa si to ořve sám?

Vzájemně se doplňujeme ale většinou si to rád ořvu sám.

Jak to pak vypadá, když slavíte? Jdete spát do půlnoci, odpadne někdo? Nebo většina až druhý den? Slavíte i porážky?

Scházíme se po každém zápase. Padne někdy i spoustu ostrých slov, ale tak to má být. Vyříkat si to, pak se jede dál. Jsou lidi, kteří odchází před půlnocí, a pak jsou tu tací jako já, a že se jich najde, kteří to táhnou do ranních hodin.

Máte nějaký rituál v kabině? Třeba i nějaký pokřik?

To ani ne. Spíše řešíme, co se dělo v pátek večer a kdo kolik v sobě má promile. (smích) Nebo kdo byl zodpovědný a byl doma…

Prozraďte něco na spoluhráče… Třeba kdo je největší fešák, louda, jedlík a tak podobně.

O fešáka se postará Filip Zadina. Je to náš malý playboy; lak na vlasy, než vyběhne na trávník, to nesmí chybět. Vtipálků tam máme více. Nejvíc s váhou bojuje Patrik Váňa Furt tvrdí, jak hubne, ale ve výsledku to nejde vidět. Moc mu to nevěřím. (úsměv)

Máte parádní fanoušky. Chodíte s nimi po zápase na pivo?

Fanoušky máme jedny z nejlepších v okrese, nebál bych říct, že jsou ti nejlepší. Podporují nás i ve venkovních zápasech. Je úžasný pocit, když tě ženou kupředu a neustále nás podporují. Na pivo s námi chodí taky. Za nulu jsem zván na panáka, ale moc jsem jich letos neměl, protože nul bylo málo. (smích)

Které zápasy v B třídě jsou pro vás nejtěžší a i nejlehčí? Kdo je váš nejoblíbenější soupeř a naopak i nejneoblíbenější? A kde se vám špatně chytá?

Pro mě osobně nejtěžší je asi derby s Duchcovem Nejlehčí si nedokážu troufnout říct; bylo pár slabších týmu, ale podcenit tým se nevyplácí, tudíž jdeme do každého zápasu naplno. Nejhorší zápasy jsou pro mě v Obrnicích; nepamatuji si, kdy naposledy jsme tam vyhráli.