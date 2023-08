Jsi malý, slyšel před lety v Teplicích. Teď ho Stínadla neúspěšně vábila zpět

V I. A třídě byl společně se spořickým Františkem Haškem nejlepším střelcem, dal celkem 34 branek. Lukáše Brodského z Proboštova mrzí, že v posledních kolech ještě nějaký ten gól nepřidal. „Pochopitelně jsem to chtěl vyhrát, byla to velká motivace, ale důležitější je, že jsme s kluky mohli slavit postup do krajského přeboru," usmívá se dvacetiletý šikula.

Trefa Lukáše Brodského v Ledvicích | Video: TJ Proboštov

Proboštov postoupil do elitní krajské soutěže suverénně, o svém triumfu rozhodl dlouho před závěrečnými koly. „Měli jsme skvělou sezonu. Pod panem trenérem Petrem Němcem byla opravdu výborná. On je sice stará škola, ale jeho taktika a rady fungují skvěle," pochvaluje si Brodský. V čem spočívá Němcova stará škola? „Hrajeme účinný fotbal. Asi to není úplně hezké a na koukání, ale přináší to ovoce. Trenér chce, abychom hráli odzadu, díky tomu nikam nelítáme, držíme si postavení, spoléháme na brejky. A funguje to!" Jak si podle Brodského povede Proboštov v krajském přeboru, do kterého se vrací po pěti letech? „Já si myslím, že budeme hrát střed tabulky. Snažím se udělat posily, snad vše klapne. Určitě budeme silnější a konkurenceschopní." Proboštovský trenér Němec má první posilu a říká: Postup je odměna za přístup Talentovaný fotbalista hrál v mládežnickém věku v Teplicích, jenže se neuplatnil. Proč? „Trenéři mě přestali stavět, protože jsem byl menší než ostatní. Já ale potřeboval hrát. Myslím si, že přestup zpět do Proboštova mi velmi pomohl ve výkonnosti," říká. Není bez zajímavosti, že „skláři" ho chtěli po skvělé sezoně zpět, on ale odmítl. „Měl jsem nabídku, abych to zkusil v béčku Teplic. A i z Loun na divizi. Ale já chci ještě zůstat v Proboštově, abych si zahrál krajský přebor. Ještě jsem ho nikdy nehrál. Když uvidím, že na něj mám, tak budu přemýšlet, že zkusím třeba ty Teplice. Ale zatím zůstávám v Proboštově, kde je skvělá parta." Brodský pochází z fotbalového rodiny. Jeho strýc je asistentem Petra Němce na lavičce áčka, táta trénuje dorost. Za ten hraje o tři roky mladší brácha Jakub, dokonce byl nejlepším střelcem soutěže. „Chtěl bych si s ním někdy zahrát. A jsem rád, že nehraju pod tátou. V minulosti už jsem to zažil, bylo to na prd. Strejda jako asistent je ale v pohodě," usmívá se Lukáš Brodský.

