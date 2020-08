„Naštěstí jsme ztratili jen týden, což se dá dohnat. Přišli jsme o dva tréninky a jeden přátelák,“ ulevilo se brozanskému trenérovi Jiřímu Šmidrkalovi.

Jeho celek vyhrál v přípravě 3:2 v Rakovníku, remizoval 1:1 s Admirou a prohrál 1:2 v Hostouni. Po nucené pauze však spláchl Slaný 3:0. „Kádr zůstal od jara pohromadě, odešel nám jen Jakš, kterého si stáhlo Ústí nad Labem a nejspíš tam zůstane. Naopak ještě čekáme na posily, uvidíme, kdo nám sem dorazí opačným směrem,“ vyhlížel v době uzávěrky přílohy další posily Šmidrkal.

Jeho svěřenci trénovali do konce června, pak dostali čtrnáct dnů dovolenou. „Od 14. července už jedeme naplno, přípravu jsme odmakali, s docházkou i přístupem hráčů jsem spokojen,“ pochvaloval si. „Letos už chceme hlavně klid, hrát střed tabulky, bez nervů, protože horší než loni už to snad být nemůže,“ uzavřel.

PODZIMNÍ LOS ČFL – skupina B:

1. kolo (22. – 23. 8.): Živanice – Zbuzany, Ústí n. O. – Bohemians B, Velvary – Liberec B, Pardubice B – Přepeře, Hradec Kr. B – M. Boleslav B, Chlumec n. C. – FK Jablonec B, Brozany – Teplice B, Zápy – Dukla B.

2. kolo (29. – 31. 8.): Zbuzany – Liberec B, Jablonec B – Ústí n. O., Živanice – Zápy, Bohemians B – Velvary, Dukla B – Pardubice B, Teplice B – Hradec Kr. B, Přepeře – Brozany, M. Boleslav B – Chlumec n. C.

3. kolo (5. – 6. 9.): Pardubice B – Živanice, Ústí n. O. – M. Boleslav B, Velvary – Jablonec B, Liberec B – Bohemians B, Hradec Kr. B – Přepeře, Chlumec n. C. – Teplice B, Brozany – Dukla B, Zápy – Zbuzany.

4. kolo (12. – 13. 9.): Zbuzany – Bohemians B, Jablonec B – Liberec B, Přepeře – Chlumec, Živanice – Brozany, Dukla B – Hradec B, Boleslav B – Velvary, Teplice B – Ústí, Zápy – Pardubice B.

5. kolo (19. – 20. 9.): Ústí n. O. – FK Přepeře, Velvary – Teplice B, Liberec B – M. Boleslav B, Bohemians B – Jablonec B, Pardubice B – Zbuzany, Hradec Kr. B – Živanice, Chlumec n. C. – Dukla B, Brozany – Zápy.

6. kolo (26. – 27. 9.): Zbuzany – Jablonec B, Přepeře – Velvary, Živanice – Chlumec n. C., Dukla B – TJ Jiskra Ústí n. O., M. Boleslav B – Bohemians B, Pardubice B – Brozany, Teplice B – Liberec B, Zápy – Hradec Kr. B.

7. kolo (3. – 5. 10.): Jablonec B – M. Boleslav B, Ústí n. O. – Živanice, Velvary – Dukla B, Liberec B – Přepeře, Hradec Kr. B – Pardubice B, Chlumec n. C. – Zápy, Brozany – FK Zbuzany, Bohemians B – Teplice B.

8. kolo (10. – 11. 10.): Zbuzany – M. Boleslav B, Pardubice B – Chlumec n. C., Přepeře – Bohemians B, Živanice – Velvary, Dukla B – Liberec B, Teplice B – Jablonec B, Brozany – Hradec Kr. B, Zápy – Ústí n. O.

9. kolo (17. – 19. 10.): Jablonec B – Přepeře, Ústí n. O. – Pardubice B, Velvary – Zápy, Liberec B – Živanice, M. Boleslav B – Teplice B, Hradec Kr. B – Zbuzany, Chlumec n. C. – Brozany, Bohemians B – Dukla B.

10. kolo (24. – 25. 10.): Zbuzany – Teplice B, Přepeře – M. Boleslav B, Živanice – Bohemians B, Pardubice B – Velvary, Hradec Kr. B – Chlumec n. C., Dukla B – Jablonec B, Brozany – Ústí n. O., Zápy – Liberec B.

11. kolo (31. 10. – 1. 11.): Jablonec B – Živanice, Ústí n. O. – Hradec Kr. B, Velvary – Brozany, Liberec B – Pardubice B, Bohemians B – Zápy, M. Boleslav B – Dukla B, Chlumec n. C. – Zbuzany, Teplice B – Přepeře.

12. kolo (7. – 8. 11.): Zbuzany – Přepeře, Živanice – Boleslav B, Pardubice B – Bohemians B, Hradec B – Velvary, Chlumec – Ústí, Dukla B – Teplice B, Brozany – Liberec B, Zápy – Jablonec B.

13. kolo (14. – 15. 11.): Jablonec B – Pardubice B, Přepeře – Dukla B, Ústí n. O. – Zbuzany, Velvary – Chlumec n. C., Liberec B – Hradec Kr. B, Bohemians B – Brozany, M. Boleslav B – Zápy, Teplice B – Živanice.

14. kolo (21. – 23. 11.): Zbuzany – Dukla B, Živanice – Přepeře, Ústí – Velvary, Chlumec – Liberec B, Pardubice B – M. Bol. B, Brozany – Jablonec B, Zápy – Teplice B, Hradec Kr. B – Bohemians B.

15. kolo (28. – 29. 11.): Jablonec B – Hradec Kr. B, Přepeře – Zápy, Velvary – Zbuzany, Liberec B – Ústí n. O., Bohemians B – Chlumec n. C., M. Boleslav B – Brozany, Teplice B – Pardubice B, Dukla B – Živanice.