„Patrik s námi trénuje, rád bych ho na jaře měl v týmu, ale také to hodně záleží na něm, přece už jen pomalu bude končit dlouhou a bohatou kariéru. Také záleží na domluvě s Chomutovem,“ řekl trenér Černovic Martin Boček. Sám Boček v nedávné minulosti za Chomutov hrál, oba celky se letos, stejně jako loni, i spolu poměřily na startu zimní přípravy. Patrik Gedeon hrál v černovickém dresu. Bývalý hráč Dukly, Mostu nebo Blšan navíc před startem podzimu říkal, že letos to bude už jeho poslední sezona. Na věk nehledí, důležité je pro něj zdraví. Figuru a fotbalové nadšení by mu mohli závidět i o mnoho let mladší borci.

„Já bych to takhle věkem nelimitoval. Já si myslím, že to bude u mne spíše o zdravotní stránce, protože mne bolí docela záda. Myslím si, že tohle je moje stoprocentně poslední sezona v Chomutově,“ řekl na podzim Gedeon v rozhovoru pro Deník. Černovice s Gedeonem v sestavě by navíc zvýšily i prestiž nejvyšší krajské soutěže. Stala by se lákavější pro diváky, kdy by nabídla další velké jméno vedle zkušených borců z Modlan jako Ljevakovič, Stožický nebo Doležal.

Méně příjemnou stránkou zimní přípravy je pro trenéra Černovic Martin Bočka docházka. Sám musel jako bývalý útočník nastoupit do všech přípravných duelů. „Asi to bude ve většině týmů stejné, ale s docházkou je to katastrofa. Já tomu říkám přímo Džihád,“ glosuje trenér, jehož tým ale paradoxně prožil skvělý podzim. Černovice uhrály devět výher, pět porážek a mají zápas k dobru. V tabulce jsou šesté. Pokud zvládnou podzimní dohrávku vyskočí na druhé místo.

„Já tvrdím, že kdybychom v trénincích měli lepší docházku a mohli ve více lidech trénovat třikrát týdně, protože je to potřeba, tak hrajeme na úrovni první Brné. Mrzí mne, že docházka kulhá i na přáteláky. My když byli mladí, tak fotbal byl pro nás všechno,“ dodal Martin Boček.