Chlumčany zůstávají lídrem tabulky, devět zápasů rovná se devět výher. Ta poslední se nerodila lehce, Údlice totiž vedly. „Přijel zkušený a konsolidovaný soupeř, který si na nás počkal a dostal se do vedení z penalty. To, na co jsem hráče před utkáním upozorňoval, jsme nesplnili a to se také vyplnilo. Do druhého poločasu jsme prostřídali, místo kluků širšího kádru, kteří dostali šanci se ukázat, nastoupili ti zkušenější a díky dvěma brankám našeho kanonýra Patrika Zomera se nám podařilo zápas otočit. Za další výhru, která se nerodila úplně lehce jsem rád. V závěru nás od remízy zachránil Honza Pilař, který chytil samostatný únik soupeře,“ uvedl trenér lídra tabulky Martin Svoboda.

Chlumčany budou v dalším kole hájit pozici nejlepšího na venkovním hřišti proti Blažimi.

Souboj ze středu tabulky FK SEKO Louny B vs. Novosedlice nabídl zmiňovaných deset gólů a domácí výhru 7:3. Dvě stovky diváků se nenudily, hned v první čtvrthodince viděly čtyři góly.

Spořice se probudily a zastřílely si. Děčín v hitu kola přemohl Bílinu

„Byl to dobrý zápas se zbytečně infarktovým začátkem, kdy to bylo doslova jako na kolotoči. Pustili jsme soupeře do tří šancí a z našeho tlaku, oni je všechny využili a za stavu 2:3 jsme další dvě tři šance nevyužili. Důležité bylo, že jsme do poločasu otočili a ve druhém měli vývoj utkání pod kontrolou, to už bylo v naší režii,“ řekl trenér lounské rezervy Jan Jantoš s tím, že se zápas divákům musel líbit: „Tak deset gólů, pohledné kombinační akce, pro fanoušky opravdu paráda, ale pro trenéry to není ideální. Zejména ten zmiňovaný začátek byl dost divoký.“

A další přestřelka? Osek Ohníč 6:1. Zajímavý zápas nabídl hattrick domácího Dominika Ferstela, vyloučení nejlepšího hráče a střelce jediné branky hostí Patrika Homolky ve 40. minutě a také nevyužitou penaltu Ohníče. „To jejich vyloučení za faul zezadu nám hodně pomohlo, protože Homolka byl jejich nejlepší a nebezpečný hráč a bez něj už to nebylo ono. Soupeř měl i v oslabení nějaké náznaky, ale i kdyby ten pokutový kop dali, tak si myslím, že by se nám podařilo zápas zvládnout, protože jsme měli docela pohodový náskok,“ uvedl předseda domácího klubu Patrik Váňa.

Byl rád, že se Ferstel natolik prosadil a dal tři góly. „Konečně mu to tam napadalo, do té doby to byl takový náš vrchní palič, tak se snad chytil,“ řekl s úsměvem Váňa.

Krajský přebor: Modlany se dostaly po výprasku Kadaně do čela

Strupčice předvedly, že se dokáží obejít i bez svého rozjetého kanonýra Petra Nového, který tentokrát absentoval, ale to nic nezměnilo na tom, že poslední Vroutek vyfasoval od strupčických borců deset branek. Sám odpověděl jedinou. Strupčice si tak seřídily mířidla na následující hit, kdy budou jako třetí tým tabulky hostem na trávníku druhého Meziboří. Oba celky dělí jeden bod a Meziboří svou pohodu předvedlo naposledy v Oseku, kde vyhrálo 4:2.

„V prvním poločase to byl ještě hodně vyrovnaný zápas, kdy se kdokoliv z týmů mohl dostat do vedení. Naštěstí ve druhém už nám tam začaly gólové příležitosti padat a došli jsme si pro tři body,“ těšilo mezibořského kouče Petra Spilku, který už vyhlíží víkendové měření právě se Strupčicemi.

„Nečeká nás nic lehkého, soupeř bude na nás nabuzený, teď naposledy se mu dařilo a gólově je na tom hodně dobře. Myslím, že fanoušci se mají na co těšit,“ předvídá Spilka před nedělním duelem.